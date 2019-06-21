【蛋食譜】香煎芙蓉蛋10分鐘搞掂　金黃香口不易散全靠……

小時候食量已經不小，但記得去茶餐廳用餐時，每每想吃芙蓉蛋都會遭阻止，原因是「唔抵食」。相比起大大碟的豬扒飯，旁人總誤解芙蓉蛋飯是幾十蚊得隻蛋，其實它根本足料得很呢！不過既然這麼多人覺得外出吃芙蓉蛋不值得的話，那自己整可以了吧？香煎芙蓉蛋跟一般煎蛋不同，要煎得脆口，就要掌握一些小技巧。 攝影、攝錄：岑卓熹、詹郭敏 剪接：陳詩敏

一講「芙蓉」二字，自然想起「出水芙蓉」，「出水芙蓉」是指剛開的荷花，但更多時候是指女子長得清麗脫俗。不過芙蓉蛋所指的芙蓉，典故原來跟清朝的翰林院編修有關，這位名叫朱善祥的編修，於雲南吃到這頓菜，其鮮味軟滑的質感讓他想起盛放的「白芙蓉」，菜式因而命名。

我們平日吃的芙蓉蛋，蝦和叉燒必不可少。（詹郭敏攝）

難以考究古人的芙蓉蛋食譜，不知道朱編修吃到的滋味，演變了多少才成了現代人的口味。但現時一般的芙蓉蛋必備以下材料——叉燒、蝦仁、芽菜、韭黃等，而最重要的當然是蛋！煎蛋看似普通，但要煎出上好的芙蓉蛋，卻要下點工夫，首先要在蛋液中加入生粉水，讓它更易打起、更易成形。其次就是要用半煎炸形式去處理這隻蛋，少不免要用多點油，因為只有這樣才可使蛋更加香口酥脆。最後，煎蛋要有耐性，火不要開太猛，慢慢煎至一邊定形後，才翻轉到另一邊，別太心急以免蛋汁亂流或是整個蛋餅散開。

如果嫌太油的話，上碟時可以用廚房紙印走過多的油分，再配上豉油和白飯同吃。

香煎芙蓉蛋食譜

健康小貼士：

人體所需的營養素，基本上都可從雞蛋找得到。蛋黃有豐富蛋白質、鈣質和鐵質，還有對視力有益的β-胡蘿蔔素。雞蛋裡的卵磷脂及DHA，對腦部細胞保健、預防老人癡呆等皆有幫助。

相關食譜：

【秋葵本菇炒蛋食譜】食秋葵好處多 防癌降血糖減肥一應俱全！

秋葵本菇炒蛋食譜

【素食食譜】芙蓉鮮竹高仿芙蓉蛋 焦香鮮嫩加豉油無敵下飯組合

芙蓉鮮竹食譜