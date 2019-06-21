【飲食熱話】英大學生發明魚皮做膠袋　蝦殼香蕉米做餐具一樣得

一講起魚皮，最先想到的必定是鹹蛋黃魚皮、炸魚皮等等，原來除了食用之外，魚皮有著更偉大的用途！英國一名女大學生Lucy Hughes就研發了一種環保塑膠魚皮，可用來整膠袋，絕對是響應減塑的一大發明！

塑膠污染的問題近年不絕於耳，海洋上充斥住各種塑膠和垃圾，不但不能分解，更會危害到小動物的性命。為了減塑，近年有環保餐具、環保包裝的誕生，我們去超級市場購物時，店員亦會按規定懲收膠袋稅。不過英國University of Sussex的大學生Lucy Hughes，就索性以其他物料來取代膠袋，她用的是全新的生物塑膠（Bioplastic）。Lucy研發的塑料命名為“Marinatex”，由魚皮、魚鱗和紅藻等組成，可被完全分解並化作肥料，亦不會釋放毒素。

每年，University of Sussex的工程及設計學院都會舉辦”Product Design Show” ，而Lucy Hughes就展示其作品，事後獲不少傳媒報道。（圖片來源：University of Sussex）

她解釋，自己在參觀完可持續發展魚業的海鮮工場、親眼見過漁業的第一手有機垃圾後，就萌生出這個念頭，認為大有發展潛力。其實藻類生物塑膠愈來愈普遍，不過Lucy也是經過反覆實驗，屢敗屢試才成功，「如果光用藻類來製作代替品，它很快就會還原，捲曲成一塊皺皺的海藻，於是我強逼自己，一定要從之前見到的廢棄物料中找出代替品。」

Lucy坦言用塑膠毫無意義，因為這種物料明明很耐用，卻被製成用完即棄的產品，壽命可能短過一天。她又說其實不止自己，世界上愈來愈多人嘗試研發其他能代替塑膠的物料。（圖片來源：University of Sussex）

起初，她試過用青口殼、甲殼動物的骨頭等做實驗，最後發現還是用魚皮等最好，能夠達致可持續發展的目標。Lucy表示：「有了Marinatex，我們是將本來淪為海洋垃圾的東西，成功轉化為一種新產品，從而發展出一種持久、透明，如像塑膠的物料，並且更環保亦更適合做包裝。」

三文治的包裝盒上總有一塊薄膜，Lucy期望能以Marinatex取而代之，減少浪費塑膠。（網上圖片）

目前，這個Marinatex的生產量不高，消息傳出後有網民就擔心，若要量產這種膠袋，恐怕會造成海洋生態災難，擔心有更多魚因而喪命。不過Lucy早已表明，自己所用的皆是來自漁業廢棄品，而單是一條鱈魚的廢棄品，就足以製作1,400個膠袋！Lucy仍然在修讀大學4年級，她希望在下年第二季，Marinatex就能正式面世！

Lucy深信，這種由魚皮、魚鱗及紅藻製成的生物塑膠，能大量生產，可持續發展。（圖片來源：University of Sussex）

除了魚皮海藻製成的塑膠外，世界上也愈來愈多生物塑料，簡單來說，是代表塑料來自可再生之生物質來源，請按下圖了解更多：

最後，如果你還是對炸魚皮興趣大過魚皮膠袋的話，我們也會滿足你的需要，請參考以下食譜：