【銅鑼灣全日下午茶】3間高貴浪漫AllDayTea閨蜜約會瘋狂打卡

歎英式下午茶，講求「enjoy a beautiful time with friends」。既然著重的是悠閒和舒適的享受，就不應該被時間所拘泥，想去就去，夜晚都可以與閏蜜來一場浪漫high tea！ 以下精選3間位於銅鑼灣的餐廳，供應各款高貴浪漫的All Day Tea Set，最適合2人享用，一起笑、一起吃、一起打卡！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準。）

【1】HABITŪ table 粉系玫瑰主題下午茶

相信這款粉色系tea set最得少女歡心！HABITŪ table是HABITŪ旗下意式精品咖啡餐店，最近推出以「夏日『瑰』麗浪漫邂逅」為主題的「玫瑰仲夏午茶」，茶餐包括玫瑰仲夏堡堡、雲石紋玫瑰芝士蛋糕及焦糖玫瑰蘋果撻，配2款自選玫瑰主題飲品。

Tea Set無論餐點或飲品都加添玫瑰及粉紅色元素，非常夢幻，不少食客都大讚食物造型吸引。特別推薦玫瑰花造型的蘋果撻，網民指：「切開時完全感受到派底有幾脆」！

HABITŪ table 銅鑼灣分店1：軒尼詩道500號希慎廣場8樓L804號舖 供應時間：11:30am – 10:00pm（星期五及六11:30am – 10:30pm） 銅鑼灣分店2：禮頓道77號禮頓中心2樓L1 供應時間：11:00am – 10:00pm（週末及公眾假期10:00am – 10:00pm） （全線HABITŪ table分店有售，包括太古城店、中環店、尖沙咀店等等。）

期間限定Rosemantic All Day Tea Set 玫瑰仲夏午茶（$248／2位用）（HABITŪ FB圖片）

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【2】CrostiniBakery & Cafe 三層尊貴下午茶

Crostini出品的西餅蛋糕一向廣受好評，慕絲甜品尤其出色，口感柔滑。最近此店不再只限於推出蛋糕和咖啡，而積極擴展咖啡餐店服務，於時代廣場旗艦店及葵涌店推出全日下午茶！

三層的「尊貴下午茶」包括精選小食、甜點和蛋糕，配搭自選茶飲。食不過tea set並沒有出名層層鬆脆的招牌牛角酥，如果想吃就要另點了。

Crostini Bakery & Café 地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場7樓728-729號舖 供應時間：11:30am – 8:30pm （另外葵涌KC100分店亦全日供應）

尊貴下午茶（$328／2位用）

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【3】Vivienne Westwood Café 傳統英倫風味下午茶

Vivienne Westwood貴為英國時尚名牌，推出的All Day Tea Set亦最有貴氣。供應點只在銅鑼灣的兩層旗艦店，蒲進去已能從黑色主調的裝潢中感受到濃厚英式格調。

Tea Set包括4款鹹點、3款甜品、鬆餅、雪糕和兩杯飲品，用料高級。其中迷你和牛漢堡肉嫩多汁，燒帶子配黑松露醬焦香四溢而不韌，還有煙三文魚配薯仔煎餅，香脆不油膩。

Vivienne Westwood Café 地址：銅鑼灣百德新街27-47號Fashion Walk 1樓F-8號舖 供應時間：12:00am – 9:00pm

Premium Tea Set（$328／2位用）（圖片來源：IG@aririri__）

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