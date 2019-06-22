點解一年四季都食到蘋果？長期保持新鮮爽脆全因「讓蘋果入睡」！

萬人迷「蘋果」，因為一句「An apple a day, keeps the doctor away」變成人人愛的水果之星，我們在任何一天走進超市購物時，幾乎一定可以買的到蘋果。 美國蘋果的產季主要約在每年的8到11月之間，根據品種和地理位置而會有所不同，那為什麼他們在其他季節仍然能夠吃到保持新鮮及脆度的蘋果？ 文：食力編輯部

讓蘋果睡著，就能保持新鮮度！點擊下圖看答案！

果皮打蠟，也能維持新鮮度！

除了CA貯藏的技術外，另一種方法則是在果皮上打蠟。台灣國產的蘋果產量不高，因此多習慣食用來自美國、智利、紐西蘭等等國家的蘋果，而經過長途的海運（至少3個禮拜），蘋果表面的微小孔洞，會透過呼吸作用使得水分流失，因此廠商會在蘋果表面噴上一層薄薄的「食用蠟」，以避免水分散失、果皮皺縮。

雖然蘋果本身已有天然的果蠟，但經過了採收、揀選、清洗、包裝，天然的果蠟會消失，因此才需要上一層食用果蠟。而食用蠟對並不會危害人體健康，因此可放心食用！

你可能不知道，你口中吃的蘋果可能是好幾個月前從華盛頓採摘的！透過科學的發展，利用CA貯藏、食用蠟等等的技術，讓我們即便不是在產季時，隨時隨地都能吃到新鮮、脆甜的蘋果！

延伸閱讀

新「不褐變的蘋果」讓美味營養保持更久

發達的冷凍技術 是現代飲食革命的推手

【本文獲「食力」授權轉載，原文：感謝科學技術，讓我們一年四季都能吃到蘋果！】