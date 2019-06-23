【關節痛飲食】牛油果能紓緩膝頭痛？研究指6種水果有助抗炎鎮痛

關節炎與日常生活息息相關，不只是老人家才有的健康問題，其實也跟上班族、手機族及運動族關係密切。 美國關節炎基金會列出多項食物指南建議，其中有6種水果均對關節有益有助抗炎。

美國關節炎基金會資料指出，美國人每5個成年人中有1個患有關節炎，全球有超過100種不同類型的關節炎和相關病症，所有年齡，性別和種族的人也有機會患上，例如膝蓋痛、背痛及風濕症（Psoriatic Arthritis）等。

全球有超過100種不同類型的關節炎，不只在老年人身上發生，上班族、運動族及女性也應留意。（Imani Clovis@Unsplash）

關節炎，不只在老年人身上發生，上班族、運動族也可多加留意，經常使用手機、打字及做家務，也有機會引發「彈弓指」，這有機會是 「類風濕性關節炎」（Rheumatoid Arthritis）之一種，而女性有關節炎也較為常見，並且隨著她們的年齡增長，更頻繁地發現有關節問題。另外，膝痛也是常見的關節不適，台灣張宜臻營養師指出「過度使用和太少使用關節都可能造成膝蓋不舒服」。

美國關節炎基金會對關節炎飲食多項食物建議以助抗炎及紓緩關節不適，眾多水果中，以下6樣水果對關節有益有助抗炎。



首先，牛油果的成效比較顯著，它含有豐富的單不飽和脂肪酸、類胡蘿蔔素及葉黃素，同時有豐富的維他命E，具有抗炎作用，幫助降低早期骨關節炎中關節損傷的風險。外國有一款含有牛油果成分的減膝痛藥，據刊載於美國國家醫學圖書館國立衛生研究院的研究，361名膝痛患者參加了為期6個月的試驗，183人每天服用1粒，膝部疼痛降低了50%（以骨關節炎疼痛量表評量WOMAC Index），往後2個月內的觀察，膝痛問題再有進一步改善。

牛油果含有豐富的單不飽和脂肪酸、類胡蘿蔔素及葉黃素，同時有豐富的維他命E，具有抗炎作用。（Charles@Unsplash）

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如果不喜歡牛油果，根據美國關節炎基金會對關節炎的飲食指南，有其他5樣水果均對關節有益，請按下圖了解︰

+ 5 + 4 + 3

美國關節炎基金會對關節炎飲食指南建議也涵蓋飲料、蔬菜、魚類、堅果及香料等，另有運動建議指南給有關節問題的人參考。



參考資料︰

Best Foods for Arthritis—Arthritis Foundation／NCBI／Medical News Today／好食課—關節不舒服？營養師告訴你飲食要注意的3件事！