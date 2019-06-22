【蛋食譜大全】2秒炒蛋、不敗溏心蛋、溫泉蛋、蒸水蛋、水波蛋...

雞蛋，是我們最常吃最便宜又富營養的食物，還可滿足一日五餐的不同需要，煎雙蛋、蒸水蛋、溫泉蛋、炒滑蛋……形態百變，雖然經常吃，但如何能做到完美的效果？
我們每款雞蛋都以不同方法，實驗多次，比較出最簡單、效果最好的，和不失敗的秘訣、要注意的地方給你參考，還附相關食譜，讓你做個蛋專家！
炒滑蛋（Scrambled Eggs）；只需2-3秒？由日炒千隻蛋的隱世高人傳授秘技，毋須牛奶、忌廉、牛油，都可以炒出嫩滑震騰騰的滑蛋。
只需幾秒時間，便能炒出又嫩又滑的雞蛋。(資料圖片/楊晴攝)
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溏心蛋（Soft-boiled）：指蛋白熟透、蛋黃半熟呈流心狀態，放在拉麵上的多為溏心蛋。除了控制時間，刺小孔和過冷河都很重要。
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溫泉蛋（Onsen Tamago）：常被與溏心蛋混淆，是指蛋白半凝固而蛋黃半熟的狀態，日本料理中常用作拌飯。只要掌握水溫和浸蛋時間，怎樣才是黃金組合？
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蒸水蛋（Steamed Eggs）：看似簡單，位位大廚都有必成功秘訣。其實除了水蛋比例、火候、時間之外，容器的大小厚薄都有影響。即使微波爐，也同樣可以叮出完美水蛋。
蒸水蛋，有不同的秘方比例和火候，我們逐個試你睇。（資料圖片/李思敏、張芷澄攝）
這是微波爐做出的蒸水蛋，神奇嗎？（資料圖片/鄒家鳳攝）
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荷包蛋：荷包蛋和太陽蛋相被混淆，主要分別是煎一邊是太陽蛋Sunny-side up egg，煎兩邊是荷包蛋Over easy egg，測試油燙法、蒸焗法和反蛋法3種方法，看哪種最容易。
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煎荷包蛋也有不同方法，實測了油燙法、蒸焗法和反蛋法三種比試成功度。(資料圖片)
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水波蛋（Poached Egg）：又稱水煮荷包蛋或半熟蛋，一般先把水煲滾後加白醋，再攪拌成漩渦，放入雞蛋便能成形，我們實試了6種方法，看哪個最易掌握最易成功？
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實試了6種方法煮水波蛋，歸納了7個不失敗秘訣。（資料圖片/尹嘉蔚攝）
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