【雪櫃除臭】清潔除異味8個天然方法　防細菌滋生染病毒！

雪櫃要是用久了，又沒有定期清洗難免會有一陣難聞的味道，那氣味難以形容，日積月累下真的連雪櫃門也不想開！其實有不少方法都有助雪櫃除臭，而且方法簡單天然，不怕令雪櫃食物受影響。

什麼原因令日日常開的雪櫃發出臭味？答案是細菌在作怪！雖說雪櫃的功效是保存食物，抑制常溫細菌的生長，但對一些嗜低溫的病菌如流感病毒、大腸桿菌、沙門氏菌等來說，雪櫃的低溫環境仍是其繁殖的溫床。

由於仍能生存繁殖的細菌在過程中會產生許多氣體，如甲烷、硫化氫、甲硫醇等發臭氣體。當細菌群長到一定大的時候，散發的氣體也會更濃烈。最後因為多種臭氣體混合，而令雪櫃產生更難聞的異味。

儘管雪櫃是抑制細菌的生長，但一些嗜低溫的病菌如大腸桿菌、沙門氏菌等病菌低溫環境仍是其繁殖的溫床。（Gettyimages／視覺中國）

最常的去除雪櫃異味的方法當然是放已切開的檸檬，不過有時候檸檬也不能將雪櫃的異味完全吸走。事實上，雪櫃除臭的方法有很多種，總有一個會幫到你！

按圖看8大雪櫃天然除臭方法：

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只要定期清潔及放置吸味物品，相信你可能擁有一個沒有異味的雪櫃！