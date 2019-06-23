【教煮實驗室】鹽水麻油鐵匙暖水　5大蜆類吐沙法最有效係……

很多人喜歡食蜆，但煮蜆之前必先要做一個步驟——吐沙，否則一邊食蜆一邊咬到「咔咔聲」。對於如何吐沙，坊間的做法眾說紛紜，今次挑選了其中5個辦法來做實驗，看看究竟哪個方法最快最有效！

今次實驗所用的是花甲，全部同一時間、同一地點購買，而5個實驗之中，各自都用上10隻花甲，吐沙時間約為40分鐘，先介紹5種不同的方法。

（1） 鹽水｜這是最大路、最常用的方法，因為鹽水與海水相似，一碗水之中我加入了1茶匙的鹽。

（2） 鐵器｜有人會在吐沙時加入鐵製品甚至鏽鐵，今次就在水中放了一隻鐵匙羹。

（3） 鹽水加麻油｜除了鹽水之外，有指可以加食油或麻油，但分量不能太多，幾滴就夠。

（4） 暖水（不換水）｜有指溫度上的變化會令蜆急速吐沙，所以採用約60度的暖水，但這方法沒有換水。

（5） 暖水（每10分鐘換水）｜基於考慮到暖水會變涼，所以每10分鐘會倒走大半已放涼的水，並重新換入暖水。