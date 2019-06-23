【教煮實驗室】鹽水麻油鐵匙暖水　5大蜆類吐沙法最有效是……

撰文：鄧穎琪
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很多人喜歡食蜆，但煮蜆之前必先要做一個步驟——吐沙，否則一邊食蜆一邊咬到「咔咔聲」。對於如何吐沙，坊間的做法眾說紛紜，記者今次挑選了其中5個方法作實驗，看看究竟哪個最快最有效！
攝影：黃舒慧
今次實驗所用的是花甲，全部同一時間、同一地點購買，而5個實驗之中，各自都用上10隻花甲，吐沙時間約為40分鐘，先介紹5種不同的方法。
（1） 鹽水｜這是最大路、最常用的方法，因為鹽水與海水相似，一碗水之中我加入了1茶匙的鹽。
（2） 鐵器｜有人會在吐沙時加入鐵製品甚至鏽鐵，今次就在水中放了一隻鐵匙羹。
（3） 鹽水加麻油｜除了鹽水之外，有指可以加食油或麻油，但分量不能太多，幾滴就夠。
（4） 暖水（不換水）｜有指溫度上的變化會令蜆急速吐沙，所以採用約60度的暖水，但這方法沒有換水。
（5） 暖水（每10分鐘換水）｜基於考慮到暖水會變涼，所以每10分鐘會倒走大半已放涼的水，並重新換入暖水。
5種吐沙方法所用的水量相若，每一碗蜆的數目亦是一樣，水亦盡可能將蜆覆蓋。
正式做實驗之前，曾請教中國太平總廚雷啟裕，以及參考坊間意見，包括主持飲食節目後人氣急升的「鼎爺」李家鼎。請按下圖睇各種方法的依據：
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生猛的蜆在吐沙過程中伸出吸水管和肉，一遇到刺激就會縮起。
蜆在吐沙的過程中，亦會噴出氣泡。
實驗進行了約40分鐘，可以觀看下圖結果以作比較：
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之後，為了更清楚呈現吐沙效果，記者索性把蜆撈走，剩下一碗碗水，讓對比更明顯。
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做完實驗後，記者就將所有花甲烚熟來吃，絕不會浪費食物。其實吐沙時間不算長，但花甲確是沒有沙，除了吐沙方法有效之外，也可能是花甲本身就較其他蜆類少沙。（鄧穎琪攝）
實驗當日，街市沒有沙白和蜆，只得花甲和珍珠蜆，於是買了花甲。不過如果再有機會做實驗的話，記者會買蜆或沙白，結果也許會更突出。