【人訪】演員大廚開早餐店賣爆餡吐司　盼港人全日開心食早餐！

自問從來都是夜貓，一年間絕少有緣可以吃早餐，即使偶爾有這樣的機會，可能就是熬完一晚通宵，吃個早餐再倒頭大睡。自小已經想問，為甚麼11點後就冇早餐吃呢？儘管香港都有餐廳賣All day breakfast，不過都是西式為主，價錢多數都$70以上，並非人人負擔得來。月前，油麻地內街就開設了一間全日早餐店，售賣「吐司」為主，$28起有交易。老闆石浩東（Benny）本身是一位演員，亦開過私房菜及Cooking Studio，開店只為讓大家開開心心吃個早餐！ 攝影：黃寶瑩

演員工作被動 靠入廚另覓出路

Benny本身是位室內設計師，十幾年前開始學廚，至2014年在荃灣工廈開設了自己的Cooking Studio“31 Theatre” （演食場），除開班教烹飪、賣私房菜之外，也是他拍YouTube片教煮餸的場地！Benny本身醉心廚藝，原來亦是一位演員，間中會參與無綫劇集及電影演出，「我演咗戲都有9年喇，演戲可以經歷好多唔同嘅人生，仲可以更加清楚細緻感受生活。」不過演員生活始終比較被動，收入不穩定是必然，因此Benny亦在飲食業打拼，目前60%時間打理自己的生意，40%時間做演員。

工廈舖殺入地舖 小巷開台式早餐店

自2017年尾開始，他放棄賣私房菜，反而走更平民化路線，以售賣早餐和吐司為主，殊不知反應幾好，即使隱身於工廈之中，也有不少打工仔來捧場，甚至有人跨區幫襯，只為吃Benny做的吐司。慢慢地，他就萌生出搬舖念頭，希望搬到地舖，讓更多人接觸到，「嗰一年Keep住試唔同Product，反應都幾好，工廈都會有人嚟，但係一定冇地舖咁就腳。我舊時喺油麻地區長大，想搵返呢區，可能啲小街、老街。油麻地係老區，有好多小窄巷，結果真係畀我搵到呢個地方，4月開張。」叁拾壹堂高烤吐司正正座落在德昌里這小巷，附近都是一些車房，這家店的裝潢設計正正別樹一熾、在巷中鶴立雞群，也帶點台灣早餐店的感覺。

荃灣的31 Theatre是現時油麻地地舖的前身，也是Benny的Cooking Studio。由於裝修別致，有時電視台也會租用來作拍攝場地。（圖片來源：31 Theatre）

全港少見全日早餐 手撕雞、餃子吐司突圍

講到早餐店理念是否參考台灣，Benny說：「都係，台灣好多類型嘅早餐店，點解香港冇呢？香港真係好似冇早餐店標榜賣早餐，但我認為香港人都好鍾意全日好不規則咁去食一樣冇指定時間嘅餐點，所以就試吓。」

然而，既然是香港的早餐店，他不想照辦煮碗「複製」台灣的吐司，遂改成更港式的風味，「早餐就度度有，但我哋呢啲口味嘅吐司就肯定唔係度度有，我將好多香港食開、見慣嘅食材擺返落啲吐司度，又可以將啲唔應該擺落吐司嘅嘢，照擺落裡面，於是諗到餃子餡。」有人嫌簡約早餐太普通，也有人覺得每天花$85食個All day breakfast太Heavy，那麼，一件滿滿的吐司就剛剛好，附近上班的女士，吃件吐司就夠飽，正好頂到一餐。

除了招牌吐司，叁拾壹堂也有賣「福字麵」，簡單的腸蛋組合。（facebook：叁拾壹堂 高烤吐司）

Benny說早餐店仍在荃灣時，食品種類較少，早餐也只得4款口味，包括：蒜香雞扒、香茅豬扒、多層次蛋、五香肉丁蛋，至後來才加入手撕雞、叉燒煎蛋及餃子3款新口味。請按下圖睇吐司製作過程及入廚心得的分享：

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請按下圖睇更多叁拾壹堂高烤吐司的食品和價錢：

多層次蛋吐司$28（單點）、$55（套餐）｜單點不夠飽的話，可加錢轉套餐，有粗薯條和餐飲，最值得試的飲品就是即沖絲襪奶茶。

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只望客人開心食早餐 為上班族打氣

餐廳以外賣為主，用餐空間只有大約25呎，當眼處擺放了兩塊木牌，一塊是「全日早餐店」，一塊是「開心食個早餐囉」，後者正是Benny開店的宗旨，「由荃灣店開始，都希望大家抱住一種『食早餐係開心』嘅心態，係呢個信念令我決定去開呢間店。我哋做早餐係開心，價錢亦都平，希望啲人簡簡單單食個早餐，我喺荃灣已經感受到，啲人食完一個早餐，打咗氣先返工，或者坐低同同事傾完偈至去做嘢。」

角落擺放了一些植物，牌子上是這間店的理念「開心食個早餐囉」！

設人生菜牌 客人邊食早餐邊反思

比起兩塊木牌，更搶眼的是佔了大半幅牆的「偽菜牌」，一塊塊約手提電話般大的木牌整齊掛在牆上，寫的並不是菜式名字，而是各種各樣與人生有關的詞語，如：喜樂、醒覺、大愛、孝順，當中不一味有正面字詞，還有負面的妒忌、貪……由他和朋友、客人合力完成，Benny希望客人留意到這些字眼後，會反思或警醒，「我會形容係一個人生嘅菜牌，Life Menu。人生未必全部都好正面，所有嘢都要學習，我改呢度叫『叁拾壹堂』，就係希望呢度成為一個好大嘅課堂，每次嚟都學到一啲嘢，好與唔好你都會喺生活上接觸，要學識點面對。」

Life Menu所有詞語之中，Benny認為「飲水思源」與「感恩」最能代表自己，因為他每天都感恩幫過自己的朋友，也感激身邊所遇上的每一個人。

改「叁拾壹堂」這個名，是因為Benny的生日是31號，「堂」字是希望客人來吃東西之餘，亦可以有點得著，如像上課般。

其中兩個座位對住這個小窗戶，那天恰巧下大雨，坐在座位上看著陰暗的街景，加上柔和的燈光映襯住，其實也頗有Feel。

叁拾壹堂高烤吐司

地址：油麻地德昌里1-9號德喜大廈地下4號舖

電話：5548 3134

營業時間：星期一至日08:00-18:00