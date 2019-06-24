榴槤麥旋風回歸　精選全港4間60元以下榴槤雪糕

榴槤魔力不容忽視，麥當勞去年7月推出榴槤麥旋風，2日極速售罄，引起不少食客不滿。今年6月26日再度推出，相信又會再起熱潮！ 本篇精選全港4間好評榴槤雪糕，不用60元買到，雪糕球、軟雪糕、雪糕杯，連家庭裝也有！

【1】麥當勞 D24榴槤麥旋風 ── 可追加果蓉

去年一度風摩香港的榴槤麥旋風，將由6月26日早上11時起再度限量供應。以呍呢拿味新地配搭由馬來西亞直送的D24榴槤果蓉，可以隨個人口味追加果蓉，最平普通版$25。有食評指果蓉香味濃而質感滑，不過整體偏甜。

麥當勞McDonald's 供應地點：各個甜品站（富運、柯布連、 新豐及家維邨甜品站除外） 供應日期：6月26日早上11時起（售完即止）

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【2】老樹貓山王旗艦店 必食招牌軟雪糕

榴槤甜品專門店「老樹」在馬來西亞有自家果園種植榴槤，空運直送來港製作甜品，主打有貓山王蛋糕、布甸燒、芝士撻等等。推出的雪糕有2款：榴槤軟雪糕（$60）及貓山王雪糕杯（$45），以超過30年樹齡的「老樹貓山王．D197」製成，內含70%貓山王果肉，網評甚佳，果肉香濃。

老樹貓山王旗艦店 地址：佐敦白加士街105號地舖

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【3】甜姨姨私房甜品 榴槤雪糕球大拼盤

是由藝人陳豪和電視製作人戚其義開設的甜品店，主打迷你木桶豆腐花，亦有推榴槤豆腐花及雪糕球。單點榴槤雪糕最便宜只需20元一球，榴槤味天然清香不算濃，甜度適中。如果喜歡較濃榴槤味的，可以選擇配有榴槤果肉的超級榴槤雪沙（$90）。

甜姨姨私房甜品 地址：天后清風街13號地下

超級榴槤雪沙（$90）一盤吃勻榴槤雪糕、新鮮榴槤肉、榴槤乾及榴槤威化餅。（圖片來源：IG@jactse）

【4】Milk Top 家庭盒裝榴槤雪糕

日本雪糕品牌Milk Top不時推季節限定口味，現時有售的榴槤味雪糕用上泰國金枕頭加北海道牛奶製成，香味甚濃，帶絲絲果肉，但整體奶味略重。分小杯裝120毫升售27.9元，另有家庭裝，方便買回家與家人共享。

Milk Top 分店地址：銅鑼灣崇光百貨B2樓7A1號舖、樂富廣場2樓UNY、屯門市廣場AEON超級巿場、荔枝角碧海藍天AEON超級巿場