【神奇杯架】飲品點揈都唔倒瀉？背後原理大公開又關藤原拓海事？

身邊總有些笨手笨腳的人，經常打翻東西，走路不小心「左腳Kick右腳」。如果恰巧手上拿著飲品，或是煮完熱騰騰的暖湯，隨時在家居或辦公室倒到四處都是，整濕自己之餘還要抹乾淨地板。原來世界上有些產品專為這類人而設，以「永不倒瀉的杯架」來自居，將飲品放上去後，居然怎樣搖晃都不會倒瀉！

早前有人發明了名為"SpillNot"的杯架，只要將杯子放於這個架上，即使大幅度將杯子搖來搖去，飲品都不會倒瀉，有如魔術一樣。其實這杯架一直都有海外網購，不過最近有本地的代購網引入這產品，使得它又重新被討論。縱然有網民指出，土耳其人一直都有類似產物，然而發明這個杯架的Joshua Millstein就解釋自己的理念：「我的靈感是來自大學時修讀的某堂課，當時講到如何用一條線將一隻杯懸浮起來，只要捉住頂部，飲品不會打翻。」計算過物理方程式後，他就發明出這個杯架，方便小孩子以及手殘、手震的人，讓很多人直呼神奇，箇中原理其實簡單到不得了！

所謂不倒瀉飲品杯架就是這樣，有點像手提燈籠。（網上圖片）

台灣YouTuber「佑來了」專門拍片講科學，他說這原理根本不難懂，甚至用上家中衣架、橡筋、硬卡紙等，都可以DIY一個不倒瀉杯架，請按下圖了解更多：

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即使他如何將這個自製杯架揈來揈去，飲品都冇倒瀉，效果絕對媲美外國的發明。（影片截圖：佑來了）

在網購網站Amazon見到"Spillnot"做特價都要$12.99美元（約$101港元），學曉自製之後就能省回「一嚿水」！而這位YouTuber之後更用超簡單的圖解去闡釋這個科學原理。

網民甚至想起經典電影《頭文字D》，劇情講主角藤原拓海每晚都要幫家族豆腐店送貨，雖然車速快到不得了，但有次貪快將豆腐整爛，自此父親就叫他放杯水於車中，一滴都不准漏。有了這個「神器」，人人都可以變拓海了！請按下圖睇網民留言：

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資料來源：The Incredible SpillNot、佑來了