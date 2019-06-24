【疲倦救星】咖啡提神外可增30%血液循環！提高體內含氧量7招

每天早上起床總覺得很累、提不起勁、記憶力不太好或感覺全身都很僵硬，這些都是身體缺氧的徵兆。由於全身的氧氣和營養素是透過血液來搬運，如血液循環不良，便會造成氧氣和營養無法順利輸送，而令人體產生倦怠和疲勞 。除了改善生活習慣外，亦可以從飲食著手來提高血液含氧量。

日本女性健康網站《女性的美學》指出，現代人時常有缺氧的問題，大多的成因是不好的飲食習慣引致，如常食用加工、冷凍食品、重甜食物等，以加工食品為例，大多都含有乳酸、脂肪等不利人體消化吸收的成分，在消化過程中，會增加身體的耗氧量。

身體在消化加工食品時會增加身體的耗氧量。（GettyImages）

另外，缺少運動及精神壓力過大也是令身體含氧量低的原因之一。精神壓力過大時，耗氧量是身體靜止時的3倍；而缺乏適當的運動量會令心肺功能慢慢下降，那人體內可吸收的氧氣也會減少。需知道減低精神壓力及進行適度的運動並不是人人也可以立刻進行，不妨從飲食著手再慢慢配合。

按圖看7個方法提高體內含氧量：

+ 7 + 6 + 5

除了飲食和運動，心理健康也是非常重要，盡量別讓自己常常處於緊張狀態，因為緊繃的狀態會使血液循環不良。平時應讓自己多放鬆心情，多進行深呼吸，令空氣送入肺部的角落，令身體裡充滿氧氣，增加體內含氧量也同時紓壓。

盡量讓自己放鬆，減低精神壓力，多深呼吸來增加體內含氧量亦同時紓壓。﹙GettyImages/VCG﹚

資料參考：healthline、Vitamin deficiency anemia、Medical News Today