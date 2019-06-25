【日本拉麵】營養師教吃拉麵不胖5招　網民嚴選香港18間好食拉麵

網民再度票選香港心水拉麵店，頭10位中冠亞季軍勢均力敵，而第10位的選手，它的香味教人難以抗拒，甚至有網民認為它可與眾拉麵店中的主角媲美。 雖然拉麵非常美味可口，不過它也是高熱量及高鈉的食物，如何吃拉麵而不胖？營養師有5大貼士參考。

拉麵話題在饕客中永遠長青，在日本當地吃拉麵，一般路邊小店或拉麵店，價錢不算太高，已可享高質素的拉麵。至於香港地，拉麵店林立，大型連鎖品牌拉麵、日本師傅駐場的特色拉麵、由本地薑經營的誠意拉麵式式俱備，最近人氣討論區的飲食台，網民再票選心水本地拉麵店，暫時302則留言中，我們整理出10大位置，第10位可能是意想不到，卻又是令人無可否認它是香港人的情意結。

點撃下圖有網民票選的心水拉麵店10大及他們的部分評價，有些拉麵店勢均力敵票數相同，位列一樣︰

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據台灣營養師陳怡錞解釋，拉麵的湯熱量高，最好避免全部喝完，特別是用豬骨熬煮的湯底，再加叉燒，熱量已有800至900千卡。關注體重的朋友，建議選擇醬油口味，熱量比較低，但還是不要喝太多湯，因為拉麵的湯比較高鈉。

豬骨（豚骨）湯底拉麵的熱量普遍比味噌湯底及醬油湯底為高。（資料圖片／唐家儀攝）

在高鈉方面，據香港食物安全中心刊載於第496期《選擇》月刊（14/2/2018）的資料，中心抽查本港10間拉麵店的豬骨湯底叉燒拉麵，每100克的鈉含量，在食物部分介乎260至460毫克鈉；湯底部分介乎240至520毫克鈉，再計算出整碗湯拉麵的鈉含量介乎2,200至3,900毫克鈉，而熱量則介乎550至1,100千卡。10間拉麵店中，上環「無敵家」整碗湯拉麵的鈉含量最高有3,900毫克鈉，佐敦「拉麵達人」的整碗湯拉麵熱量為最高有1,100千卡。

一般來說，拉麵湯底的含鈉量高，不宜將湯全部喝光，而豬骨湯底拉麵更是高熱量溫床，平均每碗約718千卡。 （資料圖片／唐家儀攝）

台灣彰濱秀傳醫院的營養師林圓真指出豬骨（豚骨）湯底拉麵的熱量普遍比味噌湯底及醬油湯底為高，籠統來說熱量最高至最低的湯底次序，分別是豬骨湯底拉麵（約718千卡）、味噌湯底拉麵（約651千卡）及醬油湯底拉麵（約511千卡）。由於豬骨湯以豬骨及肉骨作原料，湯頭愈濃郁愈白，脂肪含量也愈高，令熱量增加。

至於，味噌湯底也屬高熱量，因為製作味噌湯底時多數以油先爆香蒜蓉，再加入味噌炒香，後下高湯煮開，再放入牛油成高湯。相比兩者，醬油湯底拉麵，基本上用細火熬煮，主要利用醬油調味，湯底清澈，油脂相對上少很多，故此熱量也低於其他湯底。

按圖有林圓真營養師的「吃拉麵不發胖」之5項要點︰

參考資料︰

Donna營養師陳怡錞／白袍營養師 - 林圓真營養師／食安中心–鈉攝入注意！76款湯粉麵食一碗已超每日上限