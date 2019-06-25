【便利店新品│6月更新】透明可樂　土匪雞翼薯片　玩遊戲送雞髀

炎夏口痕又有多個選擇！便利店7-Eleven（7仔）6月引入多種新食品，有冰凍Häagen-Dazs首推脆筒系列及可口可樂透明汽水，幫大家解解暑；亦有火熱系列，包括韓國男團防彈少年團（BTS） 特別版熱釀咖啡和珍珍土匪雞翼薯片等等。 （下列售價以發稿日為準）

【1】Häagen-Dazs全新杏仁脆筒系列

Häagen-Dazsv以往只推雪糕杯及雪糕批，今次首推甜筒系列，脆筒上有原片杏仁片及朱古力醫，雪糕口味共3款：馬達加斯加雲呢拿、 九州抹茶及比利時朱古力。

Häagen-Dazs雲呢拿焦糖雪糕杏仁脆筒／朱古力雪糕杏仁脆筒／ 抹茶雪糕杏仁脆筒（$36）

【2】可口可樂期間限定透明青檸檬味汽水

日本可口可樂以往都推出過透明可樂，不過今次推出的是全新青檸檬味的透明汽水。看似普通青檸梳打，卻會是青檸可樂的味道，今夏限定。

另有首推能量飲品，含天然提取咖啡因，補充夏日活動所需能量，更有零糖零卡路里選擇。

可口可樂透明青檸檬味汽水500毫升（$15）

可口可樂能量飲品330毫升／可口可樂能量飲品（無糖）（$13）

【3】珍珍土匪雞翼味薯片

今年薯片口味推陳出新有驚喜，上月卡樂B推燒鵝味薯片，本月珍珍也推出全新土匪雞翼味。土匪雞翼為港人熱愛食品，濃香惹味，今次crossover令人期待。

珍珍土匪雞翼味薯片（$13）

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【4】韓國直送防彈少年團咖啡

7仔上月由韓國引入男團防彈少年團（BTS）美式冷萃咖啡，令香港粉絲們心花怒放。本月再加推BTS特別版熱釀咖啡，由韓國益力多（Korea Yakult）旗下的Hot Brew by Babinski推出，共有7個BTS成員的特別版包裝，粉絲又可以收藏了。

防彈少年團熱釀咖啡（$21）

【有獎遊戲】贏7仔免費叮叮雞髀

香港人生活忙碌，連吃東西都講求速度，因此叮數分鐘便能吃的微波爐食物廣受歡迎。便利店7-Eleven（7仔）由6月26日起推出期間限定小遊戲「撳髀你食」大挑戰，登上指定網頁玩遊戲，根據指示把畫面中的叮雞放入微波爐，並於指定時間完成即可獲得「7-SIGNATURE雞髀免費電子換領券」一張。同期還有限時優惠券，購買1件7-SIGNATURE 指定叮雞系列產品1件送可口可樂330毫升 (各款) 1罐。（限７天使用期：2019年6月26日至7月2日）

遊戲日期：2019年6月26日至7月16日

遊戲網址：http://bit.ly/2N8U7m9（6月26日0時0分才可以登入）

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