【蘋果批食譜】免搓免焗免油炸　酸甜開胃一塊麵包搞掂！

蘋果批（Apple Pie），傳統的都是圓圓一大個，要搓麵糰做批皮，還需時烘焗。現在或許大家最熟悉的，可能是長方形的麥記小食，小小紙盒包裝，一人一件剛剛好，只是油炸熱氣又肥膩……幸好有懶人版本，搓、焗、油炸都全免，只需一塊麵包，15分鐘便做到！ 攝錄：李賢華、林宛津 剪接：潘諾兒

蘋果批

蘋果批，我多選用青蘋果，青蘋果比紅蘋果味酸，較適宜做甜品，因為要煮出果膠，需放很多糖，就像煮果醬一樣，才有濃稠的效果。我不想太甜，少糖，便加少許生粉水補上，避免果粒不黏「散修修」。

蘋果批，還有另一特色，便是果蓉中滲有濃濃的肉桂香，本想加點肉桂粉同煮，可惜拍攝當日找不到肉桂粉，只有肉桂條，需煲煮多一點時間才能釋出味道。裹着蘋果蓉的麵包，以蛋漿黏合成長方形，髹上蛋液煎金黃便成，不過，別忘在麵包一邊𠝹上3刀，脹爆起來更有脆卜卜蘋果批的神髓！

蘋果批食譜

+ 4 + 3 + 2

健康小貼士：

蘋果，每100克，含52克卡路里、豐富維他命A、C、鉀、鈣等。煮蓉時沒加太多糖，麵包也比酥皮或油炸少油，避免高糖高脂飲食，影響心血管健康。而麥記蘋果批（每食用分量）含228卡路里、總脂肪13.3克、糖7.6克。

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