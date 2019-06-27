【酒店自助餐2019】精選6間有小童優惠buffet　有間11歲都免費

小朋友食量少，去食自助餐會蝕底？ 《01飲食》精選全港6間兒童免費的酒店自助餐，其中一間連11歲小孩都免費，可以一家老幼盡情吃！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，所有價目另收加一服務費。）

【1】尖沙咀朗廷酒店：4歲或以下免費

香港朗廷酒店The Food Gallery供應的自助午餐及晚餐，每2位大人惠顧便可以帶1位4歲或以下免費用餐，留意每次訂座最多只有2位小朋友可免費。周未特別推出香港風味自助午餐，而逢周三及周四則會有環球海鮮盛薈自助晚餐。

The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道 8 號香港朗廷酒店高層大堂 訂座及查詢電話：2132 7898

逢周六供應的香港風味自助午餐，有燒腩仔、薑蔥炒蟹、港式蛋撻及雞蛋仔等等，額外為食客贈送三星米芝蓮唐閣的經典蠔皇叉燒包、蛋白燕窩及杞子燉竹絲雞湯。（香港朗廷酒店圖片）

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自助午餐供應時間：

（星期一至五）12:00 - 2:30pm／（星期六、日、公眾假期）11:45am - 1:45pm或2:15 - 4:15pm

收費：

（星期一至五）成人$348；5歲以上小童半價

（星期六、日、公眾假期）成人$388；5歲以上小童半價

自助晚餐供應時間：

（星期一至四）6:30 – 10:30pm／（星期五至日）6:00 – 10:30pm

收費：

（星期一至四）成人$688；5歲以上小童半價

（星期五至日、公眾假期）成人$708；5歲以上小童半價

【2】灣仔君悅酒店：5歲或以下免費

香港君悅酒店的咖啡廳只供應自助早餐及晚餐，5歲或以下的小朋友可以免費享用自助晚餐，而6至12歲亦可以半價用餐。六、七月主打龍蝦主題自助晚餐，限人推出龍蝦手卷，甚至龍蝦雪糕等特色食物及甜點。

君悅咖啡廳 地址：灣仔港灣道1號君悅酒店大堂 訂座及查詢電話：2584 7722

自助晚餐包括各種海鮮凍盤、熱食及甜點，必食推介：鵝肝多士、海南雞飯、燒生蠔等。（香港君悅酒店FB圖片）

六、七月自助餐以龍蝦為主題，圖中期間限定龍蝦雪糕，網友評有創意。（圖片來源：IG@fonc）

自助晚餐供應時間： 6:00 – 10:00pm

收費：

（星期一至四）成人、長者$698；6歲以上小童半價

（星期五至日、公眾假期）成人、長者$738；6歲以上小童半價

【3】尖沙咀凱悅酒店：5歲或以下免費

只要小童5歲或以下便可免費享用香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳的自助午餐及晚餐，6至12歲小童則可半價享用。以開放式廚房即席炮製菜式，食客可以在享餐同時觀賞大廚功駕。

餐廳：咖啡廳 地址：尖沙咀河內道 18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層 訂座及查詢電話：3721 7700

餐廳主打開放式廚房，即製即吃，推介現煮波士頓龍蝦、避風塘炒蝦及辣酒煮花螺等風味小炒。（香港君悅酒店FB圖片）

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自助午餐供應時間：12:00 - 2:30pm

收費：

（星期一至五）成人$338；6歲以上小童半價

（星期六、日、公眾假期）成人$408；6歲以上小童半價

自助晚餐供應時間：

（星期一至五）6:00 – 10:00pm／（星期六、日、公眾假期）6:30 – 10:00pm

收費：

（星期一至五）成人$648；6歲以上小童半價

（星期六、日、公眾假期）成人$708；6歲以上小童半價

【4】北角海匯酒店：6歲或以下免費

上年才正式開業的海匯酒店初期推出限時12歲以下小童自助餐優惠，推廣期後，現時仍然維持6歲以下免費用餐，留意每次訂座只限2位兒童免費。餐廳主打大廚即烤海鮮及乳豬，能選擇於戶外進食別具風味。

The Farm House 地址：北角北角邨里1號海匯酒店西座2樓 訂座及查詢電話：3896 9896

餐廳最大特色是有室內及戶外座位，可望無敵維港景，部份時段更會供應特色BBQ自助餐。（海匯酒店圖片）

↓↓↓按圖看更多The Farm House菜式↓↓↓

自助午餐供應時間：12:00 - 2:30pm

收費：

（星期一至五）成人$228；7歲以上小童、長者$198

（星期六、日、公眾假期）成人$398；7歲以上小童、長者$199

自助晚餐供應時間：6:00 – 10:30pm

收費：

（星期一至四）成人$598；7歲以上小童、長者半價

（星期五至日及公眾假期）成人$668；7歲以上小童、長者半價

【5】尖沙咀太子酒店：8歲或以下免費

餐廳由7月1日至8月31日推出小童優惠，每3位付費客人可以1位3至8歲小童免費用餐，適用於自助午餐、下午茶或自助晚餐。由七月開始會供應全新夏日主題自助餐，晚餐主打鮮蠔美饌，而假日下午茶自助餐的主角則是日本白桃。

add@Prince 地址：尖沙咀海港城太子酒店3樓 訂座及查詢電話：2113 6046

自助晚餐以「仲夏蠔宴」為題，任食3款生蠔，且有多款以蠔入饌的熱葷。（太子酒店圖片）

僅限周末供應嘅下午茶自助餐會大推當造蜜日本白桃。（太子酒店圖片）

自助午餐供應時間：12:00 - 2:30pm

收費：

（星期一至五）成人$338；3歲以上小童$228；長者$318

（星期六、日、公眾假期）成人$388；3歲以上小童$248；長者$368

周末下午茶供應時間：3:15 - 5:00pm

收費：

（星期六、日、公眾假期）成人$288；3歲以上小童$188；長者$268

自助晚餐供應時間：6:30 – 10:00pm

收費：

（星期日至四）成人$548；3歲以上小童$348；長者$528

（星期五、六、公眾假期）成人$588；3歲以上小童$368；長者$568

【6】尖沙咀金域假日酒店：11歲或以下免費

每2位付費客人可以在帶同1位6歲或以下小朋友免費用餐，然而如果有指定信用卡，更可免費帶11歲小朋友去吃自助餐！根據餐廳現時推廣，以「Visa白金卡」（Visa Platinum）付帳，每2位成人可享2位11歲或以下兒童免費優惠。

Bistro On The Mile 地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓 訂座及查詢電話：2315 1118

餐廳供應的自助餐以多款海鮮冷盤為主打，包括生蠔、英國蟹、南非鮑魚、加拿大帶子等等。（圖片來源：IG@bistro_on_the_mile）

六月主題為日本美食節，供應多款刺身、壽喜燒等食品，其中天婦羅軟殼蟹廣獲好評。（圖片來源：IG@bistro_on_the_mile）

自助午餐供應時間：12:00 - 2:30pm

收費：

（星期一至四）成人$348；3歲以上小童$243；長者$278

（星期五）成人$358；3歲以上小童$250；長者$286

（星期六、日、公眾假期）成人$368；3歲以上小童$257；長者$294

自助晚餐供應時間：6:00 – 9:15pm

收費：

（星期日至四）成人$598；3歲以上小童$418；長者$478

（星期五、六）成人$668；3歲以上小童$467；長者$534