【即飲湯營養】實檢8類36款湯鈉含量　忌廉湯沖劑比罐頭湯高5.5倍

即飲湯的鈉含量不容忽視，由於使用及進食太方便的緣故，隨時喝多了而攝取太多鈉質，有機會引致水腫及有高血壓風險。 眾多的即飲湯類別中，哪類湯款的含鈉量偏高？哪牌子的即飲湯含鈉量普遍超於食物安全中心的建議標準？

羅宋湯番茄肉醬意粉、芝士忌廉煮中蝦、南瓜野菜牛肉鍋…菜式好味靠食物，也要靠醬汁，省時方便有效方法，利用即飲湯煮醬、煮汁、熬湯底或者加水滾兩滾，5分鐘即有熱湯奉上。即飲湯適合都市人講求效率的節奏，方便之餘味道通常不錯，然而進食應該有度，否則容易攝入太多鈉質，會增加患高血壓的風險。

一般來說，罐頭湯高鈉眾所周知，紙包裝湯、鋁袋裝湯及沖劑湯粉，以上的鈉含量也不容忽視。

鈉本身有助維持體液平衡，據世衞建議，一名成年人每天需要2,000毫克鈉，即約相等於一平茶匙食鹽（約5克鹽）所含的鈉分量。鹽與鈉是否完全相同？鹽的化學名稱為氯化鈉，當中鈉佔40%，氯則佔60%，換言之每克食鹽含400毫克（即0.4克）鈉。

市面的罐頭食品及經加工處理的食物，通常會加入鹽或其他含鈉的食物添加劑，以罐頭湯為例，最大問題之一是鈉含量。

市面的罐頭食品，以罐頭湯為例，高鈉含量是最大問題之一，從美國非營利組織──公共利益科學中心資料顯示，即飲湯商品以高溫長時間烹調，目的為殺除潛在性有害的細菌，某些湯類的原味道會蒸發，鹽由於成本低，常被用在調味上，使即飲湯的風味不致大量流失。按食物安全中心指引，每100克食物鈉含量超過600毫克是為「高鈉」，發現當中有7款即飲湯屬高鈉（>600毫克鈉/100克），佔抽檢款式約2成。另有5款即飲湯每100克超於500毫克鈉，將達高鈉食物的定義。

從隨機抽檢的36款即飲湯中分成8類，包括西式雜菜湯類、忌廉雜菜湯類、忌廉蘑菇湯類、忌廉粟米湯類、忌廉南瓜湯類、忌廉雞湯類、忌廉海鮮湯類及肉湯類別，發現多數罐頭裝的西式雜菜湯類的鈉含量高於標準。

其中鈉含量最高是「北海道大和即沖什菜薯仔忌廉湯」沖劑，每100克含4,257毫克鈉；每食用分量為15克含638.55毫克鈉。而鈉含量最低為「Sainsbury's忌廉蘑菇湯」，每100克含144毫克鈉；每罐400克含576毫克鈉，此湯沒有建議每食用分量。

8類即飲湯中，以每100克食物計算，發現罐頭裝的西式雜菜湯約有28.5%超於高鈉標準，比其他類別的即飲湯更容易有攝取過量鈉質的風險。

在隨機抽檢的即飲湯中，2款「北海道大和即飲湯」沖劑均超標，「金寶」湯7款有4款屬高鈉，「Baxters」4款湯有1款屬高鈉；MCC、Progresso、史雲生、Pacific、Chincoteague、Sainsbury’s、Del Monte及Heinz的各款即飲湯每100克計算，鈉含量未有超標。

攝入過多的鈉可能會升高血壓，而高血壓或會引致冠心病或中風。此外，體內過多鈉質未有排走，有機會導致液體滯留，從而導致身體浮腫問題。罐頭湯一般予人高鈉的形象，但再深入看36款即飲湯中，其中兩款超高鈉的款式，每100克的「北海道大和即沖什菜薯仔忌廉湯」比「金寶忌廉蘑菇湯」之鈉含量更高於5.5倍。

點撃以下各圖了解市面的即飲湯的鈉含量、營養及熱量，當中有你常喝的牌子及款式嗎？

西式雜菜湯類（鈉含量由高至低排序）︰

+ 10 + 9 + 8

忌廉雜菜湯類（鈉含量由高至低排序）︰

忌廉蘑菇湯類（鈉含量由高至低排序）︰

+ 4 + 3 + 2

忌廉粟米湯類（鈉含量由高至低排序）︰

+ 4 + 3 + 2

忌廉南瓜湯類（鈉含量由高至低排序）︰

+ 2

忌廉雞湯類（鈉含量由高至低排序）︰

+ 2

忌廉海鮮湯類（鈉含量由高至低排序）︰

+ 6 + 5 + 4

肉湯類（鈉含量由高至低排序）︰

+ 14 + 13 + 12

最後，食安中心建議市民「減鈉足鉀」以防高血壓，日常膳食中多攝入足夠的鉀有助降低血壓，豐富鉀質食物包括大部分蔬果、豆類及堅果，但需要低鉀飲食的人士請先諮詢醫生指示。此外，加州UCSF醫學中心建議烹調時多用天然香料、香草、檸檬、蒜、薑、醋和胡椒等代替鹽調味食物。

參考資料︰

預防高血壓 — 減少攝入鹽／鈉／營養素與健康：鈉／食安中心–營養標籤問與答／如何揀選有「營」小食？／Salt in Soup Gives You More Than Flavor／Guidelines for a Low Sodium Diet