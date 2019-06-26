【食物安全】吃雪條曬太陽嘴唇紅腫！9款光敏性食物曬太陽前慎吃

夏日已到，相信熱愛戶外活動的人士都急不及待想到沙灘曬太陽，炎熱的天氣配上冰涼的雪條和果汁，令人精神為之一振。不過原來不是樣樣食物都適合於曬太陽時吃，因為一不小心便有機會好像墨西哥一名5歲男童般患上「植物性日光性皮膚炎」（phytophotodermatitis）。

根據《每日郵報》報道，墨西哥一名5歲男童Henry，於曬太陽時吃了一條無糖的青檸雪條，其後皮膚出現異常反應，嘴唇周邊出現類似灼傷的紅疹，經診斷後證實他出現植物日光性皮膚炎 (phytophotodermatitis)。

男童進食過青檸雪條後曬太陽，嘴唇四周變得紅腫。（網上圖片）

青檸屬於「光敏感食物」。（資料圖片）

植物日光性皮膚炎，是指皮膚接觸到或進食含有光敏性物質的植物，經陽光照射後，皮膚局部出現紅疹，會痕癢、疼痛。雖然比例不高，但每10萬人當中約有16人會受到影響。倫敦King's College Hospital的皮膚科醫生Sweta Rai博士指，這是果汁在皮膚上與陽光產生的化學反應，接觸皮膚後，令皮膚更易吸收紫外線，一般情況於日曬12小時後出現病徵如紅疹、變紅、變黑，患處會痕癢、甚至疼痛。

為了免受皮肉之苦，便要了解有什麼食物是含有光敏性物質，進食過或接觸過這類食物後，避免長時間日曬，因為食物中的呋喃香豆素（furocoumarins）與UVA產生光反應，有機會患上植物日光性皮膚炎。

按圖看9款常食用的含有光敏性物質食物：

+ 5 + 4 + 3

不過，又不用太擔心，只要不大量地吃這類食物，出現光敏感的情況也不常見。（視覺中國）

如何預防？

如已知當日有機會會長時間日曬的話，謹記搽防曬及每3小時補搽一次，也別忘記手背及頸後的位置。另外，「植物性日光性皮膚炎」患者的膚質也不一定是屬於過敏性質，任何人接觸過含有光敏性物質的植物，都要好好清潔皮膚，避免患上。

搽防曬及接觸過含有光敏性物質的植物，都要清潔皮膚。（Gettyimages／視覺中國）

夏日雪糕自己整！

如果想在日光浴時享用雪糕，可以參考以下食譜，食材不是含有光敏性物質植物之餘亦較健康！

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資料參考：英國《每日郵報》、Medical News Today、healthline