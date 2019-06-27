【飲食熱話】Gordon Ramsay完美示範蒙眼斬雞　1分鐘將雞分為9件

Gordon Ramsay的廚藝享譽全球，其烹飪比賽真人騷《MasterChef》亦是著名長壽節目，做足9年，現在已來到第10季。一個中廚懂得斬雞或是基本要求，然而去到手起刀落、蒙眼都斬到雞的境界，除了Gordon Ramsay，可能沒幾多人做得到！以下會介紹Gordon Ramsay如何蒙住眼極速斬雞，以及中廚的斬雞步驟，互相觀摩。

在第10季《MasterChef》其中一集，「地獄廚神」Gordon Ramsay就講到要成為一個大廚，要學識像他那樣把雞分屍。其實他已非首次於節目斬雞，但始料不及的，是他居然蒙眼完成這項「壯舉」，看得人拍案叫絕。節目組剪接後，將這個環節剪輯成40秒的片段。

按下圖睇Gordon Ramsay如何在1分鐘內蒙眼斬雞！

Gordon Ramsay把雞分成9件，兩隻雞上髀、兩隻雞下髀、兩隻雞翼、兩件雞胸和一個雞殼。（影片截圖：《MasterChef》）

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外國網民都大讚Gordon神乎其技，有人留言“I could do the same......But in the end there would be a whole chicken and five fingers on the chopping board......!! （我都做得到，不過到頭來砧板上應該只得原隻雞和5隻手指。）” 有網民笑言即使不蒙眼都未必斬到雞，怕且未懂得幫雞分屍，已先切傷自己雙手。以下就再分享Gordon Ramsay早年在《MasterChef Junior》第5季的另一個教學，連小朋友都做到，各位不妨按文章最底部的連結以作參考。

蒙眼斬雞都挑戰成功，不蒙眼情況下，對Gordon Ramsay簡直零難度。（影片截圖：《MasterChef Junior》）

從《MASTERCHEF》片段所見，Gordon Ramsay斬的雞並不連頭，加上他斬得比較大塊，若真正想學斬雞的讀者，未必學得太多太足。的確，西方人食雞本來就是大大件烤雞、炸雞，斬雞方法與我們不同也是可以理解，所以就在此分享大廚伍嘉琦師傅的「六步斬雞法」，詳細步驟可按下圖：

中廚斬雞通常都是這樣一小塊一小塊的，亦會保留雞頭。（資料圖片：陳俊聲、岑卓熹、梁詠俊攝）

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資料來源：Cooking Demo: Breaking Down The Bird | Season 10 | MASTERCHEF、Gordon Ramsay Demonstrates How To Cut Up An Entire Chicken | Season 5 Ep. 8 | MASTERCHEF JUNIOR​