【飲食熱話】Gordon Ramsay完美示範蒙眼斬雞　1分鐘將雞分為9件

Gordon Ramsay的廚藝享譽全球,其烹飪比賽真人騷《MasterChef》亦是著名長壽節目,做足9年,現在已來到第10季。一個中廚懂得斬雞或是基本要求,然而去到手起刀落、蒙眼都斬到雞的境界,除了Gordon Ramsay,可能沒幾多人做得到!以下會介紹Gordon Ramsay如何蒙住眼極速斬雞,以及中廚的斬雞步驟,互相觀摩。

在第10季《MasterChef》其中一集,「地獄廚神」Gordon Ramsay就講到要成為一個大廚,要學識像他那樣把雞分屍。其實他已非首次於節目斬雞,但始料不及的,是他居然蒙眼完成這項「壯舉」,看得人拍案叫絕。節目組剪接後,將這個環節剪輯成40秒的片段。

按下圖睇Gordon Ramsay如何在1分鐘內蒙眼斬雞!

Gordon Ramsay把雞分成9件,兩隻雞上髀、兩隻雞下髀、兩隻雞翼、兩件雞胸和一個雞殼。(影片截圖:《MasterChef》)

外國網民都大讚Gordon神乎其技,有人留言“I could do the same......But in the end there would be a whole chicken and five fingers on the chopping board......!! (我都做得到,不過到頭來砧板上應該只得原隻雞和5隻手指。)” 有網民笑言即使不蒙眼都未必斬到雞,怕且未懂得幫雞分屍,已先切傷自己雙手。以下就再分享Gordon Ramsay早年在《MasterChef Junior》第5季的另一個教學,連小朋友都做到,各位不妨按文章最底部的連結以作參考。

蒙眼斬雞都挑戰成功,不蒙眼情況下,對Gordon Ramsay簡直零難度。(影片截圖:《MasterChef Junior》)

從《MASTERCHEF》片段所見,Gordon Ramsay斬的雞並不連頭,加上他斬得比較大塊,若真正想學斬雞的讀者,未必學得太多太足。的確,西方人食雞本來就是大大件烤雞、炸雞,斬雞方法與我們不同也是可以理解,所以就在此分享大廚伍嘉琦師傅的「六步斬雞法」,詳細步驟可按下圖:

中廚斬雞通常都是這樣一小塊一小塊的,亦會保留雞頭。(資料圖片:陳俊聲、岑卓熹、梁詠俊攝)

