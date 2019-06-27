【藍莓鬆餅食譜】免蛋奶口感同樣鬆軟　30分鐘簡單輕鬆做蛋糕！

撰文：尹嘉蔚
最後更新日期：
藍莓鬆餅是簡單食譜，又快又容易製作，適合當成美味早餐及小食。
純素蛋糕食譜，同樣可以口感鬆軟，免雞蛋、免牛奶也不成問題。
攝錄：岑卓熹、呂榮棟
攝影︰尹嘉蔚
剪接：呂榮棟
場地提供：V-ZUG
鬆餅（Muffin）有時被譯作瑪芬，鬆餅製作很快又很容易，常被當成早餐，由早期很簡單的鬆餅，到後來五花八門的口味，例如香蕉朱古力鬆餅、藍莓鬆餅及抹茶鬆餅等。口味多變，形態也是琳琅滿目，小圓頂、大蘑菇頭、紙包蛋糕裝等應有盡有。
藍莓鬆餅
本來製作蛋糕多用上雞蛋和牛奶，但因蛋奶敏感及純素者（Vegan）不進食蛋奶，市面愈來愈多免蛋奶製作的蛋糕鬆餅。牛奶不難代替，用植物奶類（豆奶、燕麥奶、杏仁奶等）已可以取代，因個人的口味挑選，各式植物奶的質感也不盡相同，我建議豆奶及燕麥奶較好，因為奶質傾向濃厚。
純素蛋糕也可做到口感鬆軟。（呂榮棟攝）
至於雞蛋，全蛋打拂或蛋白霜本為媒介使蛋糕體有空氣感，也充當膨脹劑使口感鬆軟，但純素蛋糕缺了雞蛋，要保留鬆軟感及令糕體膨脹，可使用自發粉（預拌的麵粉混合泡打粉）、泡打粉、小梳打等協助烘焙中的蛋糕膨鬆起來。小梳打為偏鹼性可以中和朱古力、藍莓及香蕉的偏酸，讓味道更平衡。此外，加入醋（多用蘋果醋）激活小梳打，形成二氧化碳的氣泡，使麵糊膨脹。
延伸閱讀︰【教煮補習班•焗蛋糕】蘇打粉助發酵 3倍泡打粉互補一樣得
藍莓鬆餅食譜
健康小貼士：
藍莓含有花青素，花青素幫助視網膜上感光物質的合成，而且藍莓具抗氧化功效，能夠幫助眼部血液循環和增加視力敏銳度。
紫薯糕食譜
宇治金時蛋糕食譜
|食譜
|
藍莓鬆餅（焗）
|材料
|自發粉120克、亞麻籽粉1/8量杯、肉桂粉1/4茶匙、鹽1/8茶匙、椰子油30毫升、豆奶125毫升、蘋果醋1/2茶匙、楓糖漿1/4量杯、雲呢拿香油1/2茶匙、藍莓適量
|做法
|1. 分別將液態材料及粉類材料各自拌勻。
|2. 將液態材料倒入粉類材料中，輕力拌勻。
|3. 蛋糕糊倒入鬆餅模內約八成滿，放入藍莓。
|4. 預熱焗爐後，用攝氏190度焗約15鐘完成。