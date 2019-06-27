【藍莓鬆餅食譜】免蛋奶口感同樣鬆軟　30分鐘簡單輕鬆做蛋糕！

藍莓鬆餅是簡單食譜，又快又容易製作，適合當成美味早餐及小食。 純素蛋糕食譜，同樣可以口感鬆軟，免雞蛋、免牛奶也不成問題。 攝錄：岑卓熹、呂榮棟 攝影︰尹嘉蔚 剪接：呂榮棟 場地提供：V-ZUG

鬆餅（Muffin）有時被譯作瑪芬，鬆餅製作很快又很容易，常被當成早餐，由早期很簡單的鬆餅，到後來五花八門的口味，例如香蕉朱古力鬆餅、藍莓鬆餅及抹茶鬆餅等。口味多變，形態也是琳琅滿目，小圓頂、大蘑菇頭、紙包蛋糕裝等應有盡有。

藍莓鬆餅

本來製作蛋糕多用上雞蛋和牛奶，但因蛋奶敏感及純素者（Vegan）不進食蛋奶，市面愈來愈多免蛋奶製作的蛋糕鬆餅。牛奶不難代替，用植物奶類（豆奶、燕麥奶、杏仁奶等）已可以取代，因個人的口味挑選，各式植物奶的質感也不盡相同，我建議豆奶及燕麥奶較好，因為奶質傾向濃厚。

純素蛋糕也可做到口感鬆軟。（呂榮棟攝）

​至於雞蛋，全蛋打拂或蛋白霜本為媒介使蛋糕體有空氣感，也充當膨脹劑使口感鬆軟，但純素蛋糕缺了雞蛋，要保留鬆軟感及令糕體膨脹，可使用自發粉（預拌的麵粉混合泡打粉）、泡打粉、小梳打等協助烘焙中的蛋糕膨鬆起來。小梳打為偏鹼性可以中和朱古力、藍莓及香蕉的偏酸，讓味道更平衡。此外，加入醋（多用蘋果醋）激活小梳打，形成二氧化碳的氣泡，使麵糊膨脹。

延伸閱讀︰【教煮補習班•焗蛋糕】蘇打粉助發酵 3倍泡打粉互補一樣得

藍莓鬆餅食譜

健康小貼士：

藍莓含有花青素，花青素幫助視網膜上感光物質的合成，而且藍莓具抗氧化功效，能夠幫助眼部血液循環和增加視力敏銳度。

相關食譜：

【紫薯食譜】紫薯糕養顏高纖簡單做！無添加大菜、寒天或魚膠

紫薯糕食譜

【蛋糕食譜】宇治金時蛋糕 抹茶控必食紅豆助補血

宇治金時蛋糕食譜