【紅皮香蕉營養】維他命C比普通香蕉高2倍！進食紅皮香蕉5大好處

走進生果店，不難發現一梳梳黃色香蕉放在當眼的位置，不過紅色皮的香蕉你又有見過嗎？紅皮香蕉不是基因改造食物，是香蕉品種之一，而且價錢也跟黃皮香蕉相若，但體型則較細。不過在營養上，紅皮香蕉跟黃皮香蕉又有什麼分別？

紅皮香蕉哪裡來？

上次介紹的藍色香蕉不能在香港找到，但今次的紅皮香蕉可以了！紅皮香蕉主要產於東非、亞洲和南美洲等地，今次買的則是菲律賓出產，一梳有6隻售價$17。紅皮蕉比香蕉還甜，因為其糖和熱量較香蕉多，每隻分別多了8克的糖和30卡的熱量。跟賣生果的姐姐細問下，現時香港有賣紅皮蕉的生果店不多，因為來貨不多。

在街上較難找到生果店有紅皮香蕉出售。（余曉彤攝）

按圖看紅皮香蕉5大好處：

+ 5 + 4 + 3

經過試食後，筆者覺得紅皮香蕉比普通香蕉真的較甜一些，有如牛奶蕉，但果肉較厚實，感覺水分比香蕉多。由於本身的甜度較高，可用於不同的香蕉食譜如奶昔、甜品等，減低用糖分量。

另外，其升糖指數（Glycemic Index）比香蕉較低，香蕉的升糖指數是51而紅皮香蕉是45，是低GI食物。而且維他命C及抗氧化劑比香蕉較高，如在街上見到不妨一試。

價錢跟黃香蕉相若，不過營養有少許分別。如有2款選擇，筆者會選擇紅皮香蕉。（余曉肜攝）

資料參考：healthline、Nutrition Journal、The British Journal of Nutrition