【雪糕口味】12個意想不到的雪糕食譜　日本哈根大師官方創意料理

夏天熱氣逼人，炎熱的天氣容易使人情緒煩躁，要保持清涼的心境，知易行難。酷熱下找方法消暑，歎雪糕是最誘人的方法。

雖然雪糕熱量高，不過偶爾淺嚐，相信營養師都不會說「不」。雪糕店的雪糕口味琳琅滿目，刻下最易令人犯上「選擇困難症」，不過也有人認為來來去去的雪糕味道離不開雲呢拿、朱古力、果仁、士多啤梨、芒果、Oreo…看來已沒有多大新鮮感，至少令人容易猜到放入口中的是甚麼味道。

層出不窮的雪糕口味，熱量也是因材料不同而異，粗略統計每100克雪糕平均有230多千卡熱量。（尹嘉蔚攝）

無無聊聊滑手機期間，看到某大型雪糕品牌在日本的官方網站有出奇不已的食譜推介，「雪糕食譜咩玩法？」可能你跟我最初的想法一樣，簡單切兩隻蕉配三色雪糕、雪糕溝雪糕打成奶昔、蘋果加糖煮兩煮配雲呢拿雪糕...…這些經典做法在82款官方推薦（分享）的食譜中似乎不見。反而，有1/3是意想不到的新花款，整色整水用蔬菜、香料，例如番茄、菠菜、豉油、味噌…配雪糕，甚至Parma火腿配雪糕，突然間驚覺雪糕的「疆界」可以如此廣闊，打破傳統「甜夾甜」的概念。雖然還未試過他們的推薦食譜，不過「齋睇」也頗賞心悅目。

Haagen-dazs在日本的官方網站有五花八門的「新口味」，創意令人佩服！（圖片︰haagen-dazs.co.jp）

我們精選了12款「破格」新口味，先看以下8款，切切、灑灑配料，不用「烹調」，將傳統雪糕口味層次提升︰

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以上都是極為方便的「新口味」作法，從未想過家中平平無奇的調味料，統統被搬上枱拿來配雪糕，日本人的創意和勇氣實在了不起…...未止！雪糕料理也不再局限於雪糕搭熱香餅、多士及水果，將雪糕當「忌廉」放上凍湯或綠冰沙等。看着完成品的照片，不其然在估量這些菜式若然出現在餐廳內，大可能每款索價百幾元，「叮！」現在多了烹飪靈感令雪糕味道昇華，而這些只需在家中便可以付諸實行自製，或可省回不少使費啊！

請點擊以下各圖，有4個驚喜的雪糕料理，不妨參考或好奇一下︰

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參考資料︰日本Haagen Dazs官方網站