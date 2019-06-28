【薯仔營養】食薯仔會日開心啲！　8大健康好處助減肥兼去水腫

薯仔一定致肥嗎？ 識食不一定會致肥，反而有助減肥、控制體重。 薯仔8大好處豈止有助減肥，降血壓、護膚…「食完薯仔人都會開心啲！」

馬鈴薯（薯仔），常聽見它予人易肥的形象，也難怪，看看薯片、薯條、忌廉薯蓉等香口又美味，卻是致胖食物的「佼佼者」。不過，需留意烹調方法才是令薯仔致胖的最大元兇，特別是油炸薯仔，使熱量及脂肪含量大幅飆升。2017年發表在《美國臨床營養學雜誌》上的一項研究發現，每周吃兩次炸薯仔食品的人死亡風險增加。然而，該研究未包含食用非油炸薯仔的結果。以少油少鹽的方式烹飪，薯仔甚至對身體有益。

據美國馬鈴薯協會，薯仔有大約3,000種︰褐皮黃肉薯、日本新薯、白肉男爵薯等，營養成分按不同品種及製備方式而不盡相同。（Lars Blankers@Unsplash）

薯仔本身熱量低，每100克約77千卡，中型薯仔（約173克）大約159千卡，薯仔的營養成分可根據不同品種及製作方式而有所不同，但更重要是薯仔皮含有大量的維他命和礦物質，去了皮的薯仔顯著降低薯仔的全營養，1個中型的焗薯有豐富的鉀（佔每天建議食用量26%）、維他命B6（佔每天建議食用量27%）、維他命C（佔每天建議食用量28%），另外有錳、鎂、磷及葉酸等。薯仔是高升糖指數（GI）嗎？據研究報告顯示薯仔的GI變化可以很大，取決於多種因素，包括薯仔的類型、來源、加工和準備工夫。

按圖了解薯仔的8大健康好處︰

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薯仔本身營養非常豐富，它跟很多蔬果一樣富含鉀質，現代人飲食中不免易墮高鈉食物陷阱，攝入太多鈉會增加血壓高風險，這不單是體重過胖的人遇到的問題，一般都市人也該留意，因為外膳飲食少不免缺乏蔬果，這意味有可能減少吸收鉀質、纖維及維他命等營養。不過，有4類人士在食用薯仔時需要多加留心，是否適合自己進食。

按圖了用解哪4類人不宜多吃薯仔︰

薯仔本身在澱粉類食物中的熱量偏低，選對烹調方式，例如蒸、烚、焗（少油）及快炒，盡量避免油炸及拌沙律醬等，薯仔是有利幫助減重的良好食物。假如吃了比較多熱量的薯仔菜式，建議在其他各餐中減少卡路里吸收，兼增加活動消耗，保持卡路里平衡。

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參考資料︰

Live Science／Potato Goodness／The American Journal of Clinical Nutrition／Potatoes 101: Nutrition Facts and Health Effects／7 Health and Nutrition Benefits of Potatoes