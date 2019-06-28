【大白兔糖雪糕食譜】15分鐘懷舊風味　煮溶奶糖連唔連張米紙？

大白兔糖，本是上個世紀、爺爺嫲嫲年代的兒時恩物，早前因美國雪糕店Wanderlust Creamery推出白兔糖口味雪糕，大受歡迎，再度勾起大家對這隻大白兔的美好回憶，香港不少店舖也一窩蜂賣白兔糖雪糕。其實，在家DIY非常簡單，這股熱潮隨時可自己在家中延續…… 攝錄：呂志豪、楊帆 剪接：陳思敏

大白兔糖口感像鳥結糖、太妃糖，當年上海ABC糖果廠的老闆嘗過英國牛奶糖後，很喜歡，決定仿製，於1943年在上海生產，人手製作。可能從沒想過今天會用來做雪糕。

大白兔糖，主要由全脂奶粉、奶油等製造，據說只要加水，7粒糖便能泡出一杯牛奶來，當年日戰時期，在上海奶粉只限賣給有嬰兒的家庭，大白兔糖成了小孩獲取牛奶的另類途徑。

因此，用它來做雪糕，就是代替了牛奶的分量，想幾甜還可自己調校，先以熱鑊把大白兔糖慢慢煮溶便會變成奶狀。或許，你會猶豫奶糖上的那層白色紙要撕掉嗎？其實不用。那層是食用糯米紙，主要由澱粉、水和乳化劑製成，加熱後會自然融掉。但切忌用大火，否則奶糖未溶便焦燶了。拂打忌廉時，打至稠身出現紋理便可，若拂打過度，口感變得鬆軟，像忌廉多過像雪糕！

大白兔糖雪糕食譜

送贈元首的甜頭禮物

取出奶糖後的糖紙，還可用來製作大白兔糖雪糕杯，用白膠漿把糖紙黏在杯上，紙杯或膠杯也可，對齊兔仔或字體的紋理，吃時更有風味。

其實，別小覷大白兔奶糖，上海製造，是大陸貨，這個紅白藍標記，曾被德國藝術家做成絲印版畫作展覽，法國品牌agnèsb亦為它推出限量版鐵盒裝。當年美國尼克遜總統訪華時，周恩來總理也以此作禮物，是贈給外國元首的「甜頭」。

健康小貼士：

大白兔奶糖，含麥芽糖、白砂糖、全脂奶粉、奶油、增稠劑（明膠）、香蘭素、食用糯米紙（食用澱粉、水、乳化劑E471）。每粒約5克，而每100克，約417卡路里、蛋白質5克、總脂肪9.1克（飽和脂肪3.9克、反式脂肪0克）、糖55.4克、鈉36毫克。加入的忌廉和奶，均屬高脂高鈣食物，減肥中的你，要適可而止。

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