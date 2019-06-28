尖沙咀《反斗奇兵4》期間限定甜品店　推Toy Story獨家甜點

迪士尼與彼思製作的動畫《反斗奇兵4》即將上映，精品及美食陸續推出，並將於6月29日開始，在尖沙咀海港城舉行期間限定《反斗奇兵》嘉年華，其中的「反斗夏日甜趣工房」更會售賣Toy Story系列甜點，部分是獨賣的！

這個位尖沙咀海港城的期間限定「反斗夏日甜趣工房」，是由香港迪士尼樂園主理，共有11款以胡迪、巴斯及彈弓狗等角色為主題的甜點，而其中5款更是在此popup餅店獨家發售。

尖沙咀海港城舉行《反斗奇兵》嘉年華

香港迪士尼樂園反斗夏日甜趣工房 日期：2019年6月29日至8月4日 時間：11:30am – 9:00pm（星期一至五）；10:00am – 10:00pm（星期六、日及公眾假期） 地點：海港城海運大廈3階（近OTE 313號舖）

反斗夏日甜趣工房

11款Toy Story系列甜點（海港城圖片）

↓↓↓按圖看6款香港迪士尼樂園專賣款式↓↓↓

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↓↓↓按圖看5款反斗夏日甜趣工房獨家款式↓↓↓

除了甜點，工房更會出售巴斯、胡迪及三眼仔水杯產品，十分可愛！↓↓↓按圖放大看↓↓↓

除甜品店之外，同層還有期間限定店售賣《反斗奇兵4》主題精品，可以順道一逛。當中有過百款獨家發售的產品，亦有可以DIY的T恤、便攜充電器及手挽袋等等。

《反斗奇兵4》期間限定店 日期：2019年6月29日至8月4日 時間：10:00am – 10:00pm 地點：海港城海運大廈3階（近OTE 303號舖）

↓↓↓按圖看期間限定店相片↓↓↓

整個海港城化身成以《反斗奇兵》為主題的嘉年華，海運大廈露天廣場、海運觀點天台位置等都設有多個拍照打卡位，亦有攤位遊戲，反斗奇兵fans不容錯過。

《反斗奇兵》嘉年華 日期：2019年6月29日（下午2時起）至8月4日 時間：10:00am – 10:00pm 地點：海運大廈露天廣場、海運觀點

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