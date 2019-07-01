【低碳食譜】青醬翠玉瓜麵Zoodles　偽意粉搭牛油果醬低卡飽肚

早年外國流行吃zoodles，即是翠玉瓜（zucchini）作麵條（noodle）的意思，除了翠玉瓜，也用到青瓜，兩者均是高水分、低熱量及低碳水化合物的瓜果，有利於減肥控制體重。 攝錄：李偉軒、詹郭敏 剪接：詹郭敏 攝影︰尹嘉蔚 場地提供：美亞廚具

如何將翠玉瓜作麵條？先說明一下此處的麵條非上海麵、蛋麵、蝦子麵等，zoodles像意粉，因為翠玉瓜肉為白色，用專門製作zoodles的螺旋刨將翠玉瓜刨成長長的「意粉」狀態。螺旋刨的價錢豐儉由人，由幾十元至幾百元均有，不過也非必要使用螺旋刨，當然要想像意粉狀態，這是最理想的工具，若然只想隨意將瓜果刨成「麵」，用普通的刮皮刨也做到，打趣說成像「闊麵」亦無不可。

青醬翠玉瓜麵。

至於拌zoodles的醬，青醬、腰果「忌廉」及麻醬等，種類可以很廣泛，此份食譜挑選了青醬，它本來以羅勒、橄欖油及松子仁為主製作，演化下摻入了牛油果，令青醬質地更厚更稠，rich and creamy，也多了牛油果的香味及油脂和營養。用不完的醬可以保留作nachos的蘸醬，做taco、burrito及quesadilla（墨西哥餅品種）的內餡（filling），非常好用！

青醬翠玉瓜麵食譜

健康小貼士：

牛油果含鉀質、維他命C、葉酸及不飽和脂肪酸，可助預防心血管疾病。 翠玉瓜含維他命A、非水溶性纖維、鉀質及葉酸等營養，是一種營養價值高的蔬菜品種。

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