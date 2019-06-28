【教煮實驗室】實試6種剝蒜法　瘋傳2秒刀刺法係咪最成功？附食譜

平時煮餸，少不免會用到蒜頭。不論蒜蓉、蒜片、蒜泥等，在中、西菜式皆是常客。要用蒜頭首先要剝走蒜衣，坊間有許多種方法，如最近網上瘋傳的其中一段影片，就見到有人施展神技，用小刀2秒剝蒜！記者就實測了6種剝蒜方法，時間各有長短，究竟哪一招最快最有效？ 攝影：龔嘉盛

為了完成這個實驗，一口氣買了十幾粒蒜。為公平起見，每種方法實驗時都用上10瓣蒜，所採用的方法包括：用刀去走蒜粒頭尾、菜刀拍扁、玻璃樽搖蒜、剝蒜工具、微波爐加熱，以及近日瘋傳的小刀2秒剝蒜法（片段可在文章底部找到）。以下就逐項剝蒜方法去試驗，比較各自所需時間及優劣。

蒜頭最外層的蒜衣很易剝，捽幾捽就可以。

不過來到內層部分，包住每瓣蒜的那層蒜衣，就不太容易撕得走，所以民間有許多不同的方法，以便省時。

方法1：用刀切走蒜粒頭尾

方法2：菜刀拍扁

+ 2

方法3：放進玻璃器皿大力搖

方法4：剝蒜神器

+ 3 + 2

方法5：微波爐加熱

方法6：用小刀原粒蒜取出

事實證明，無論哪種方法，還是要親身試過才知道好不好。儘管用加熱法最快速，但筆者還是偏好慣用的方法1，基本上也很方便，不知道讀者的選擇又是甚麼？

懂得善用剝蒜秘技，日後可以大批大批蒜地剝，省掉不少時間。事實上，吃蒜亦有許多好處，包括：提升免疫力、殺菌、護膚甚至是防蛀牙等，以下介紹幾個「蒜」食譜供大家參考，你會發現其實蒜不單單是餐桌上的配角呢！

蒜蓉包食譜

蒜蓉焗青口食譜

蒜泥白肉食譜

花雕蒜香雞翼尖食譜