【壽司】日本20+女生的「最愛10大壽司」　冠軍竟然是它！

壽司，幾乎冠絕全球的日本美食，花多眼亂的壽司款式，最緊要新鮮。 肥甘味美的吞拿魚和三文魚，兩者也富含Omega-3脂肪酸，對心臟有益…哪款是你至愛？ 在日本廿幾歲女生的心目中，最愛吃的壽司款式，品味與香港人有6成相若，大家心中的冠軍都是它！

你喜歡吃壽司嗎？我本人超喜歡，每星期總有一餐光顧壽司店，其實一個人吃壽司不無聊，享用當下細細觀察周圍也有不少獨行俠細味壽司的美好，對我來說，吃壽司是「填補」心靈空虛或者減壓、抗壓的良品，一口一件、兩口一款，每款壽司間吃片酸子薑清清味蕾，加杯綠茶賞心樂事。

油脂較多的魚富含Omega-3脂肪酸，對心臟有益。（Pixabay）

今年3月日本食物機構JFOODO第二度進行有關「壽司」的問卷調查，最受港人捧場首十位壽司包括三文魚、油甘魚、帆立貝、鯛魚、吞拿魚等。而5月時據日本時尚雜誌Can Cam引述Kyotaru（株式会社京樽公式サイト）對20至59歲的男性和女性進行的壽司調查，在全部的調查人數中，有1/3人每月至少光顧1次壽司店，男及女的比例平均，而20多歲的女生吃壽司的頻率最高。這羣女生最喜歡吃哪款壽司？觀察首10大排名中，吞拿魚款式佔了3席，相對醇厚口味的壽司頗受歡迎。

日本20多歲的女生之「最愛10大壽司」，品味與你一樣嗎？請繼續去圖了解排名。（資料圖片/黃寶瑩攝）

按圖看日本20多歲女生的「最愛10大壽司」排行榜，這些也是你喜歡的口味嗎？

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文中提及2019年3月，日本JFOODO的壽司問卷調查，「最受港人捧場的首10位壽司」可點擊下圖揭曉︰

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壽司以魚類款式居多，常見有三文魚、吞拿魚、油甘魚及鯖魚等，據食物安全中心資料顯示，魚類含豐富的Omega-3脂肪酸，油脂較多的魚類，例如三文魚和黃花魚的含量更高，此外，蛋白質、碘、硒、鈣、鐵及維他命A和D等都可以從魚類中找到。Omega-3脂肪酸有助預防冠心病及中風，鈣質和維他命Ｄ有助牙齒和骨骼健康生長，而碘質是製造甲狀腺激素的必需營養，人體缺乏碘質可引致「大頸泡」和發育遲緩。另外，吃魚的同時也會攝入魚體內的二噁英和汞等污染物，據中心的研究指出二噁英等污染物以目前的含量計，影響香港市民的健康機會不大，吃魚的好處仍是超於壞處。

參考資料︰日本Can Cam／香港食安中心–吃魚對健康的好處