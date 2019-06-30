【生果營養】低果糖生果10大排名　牛油果最低西瓜都入圍！

生果一向的形象都是健康食物，因為含有多種維他命、礦物質和纖維，促進身體機能活動。不過選擇生果前必須了解其果糖成分，因為攝取太多糖分會導致體重、血糖升高和患糖尿病的風險！糖尿病患者或減肥人士選擇時一定要注意。

吸入過多糖分易致高血壓和高膽固醇

生果的甜味主要來自果糖、葡萄糖和蔗糖。眾多醣類中葡萄糖最為重要，因為分子最小最易吸收和消化，是人體新陳代謝的燃料。而果糖的甜度則是最高，而且不像葡萄糖不能產生飽肚感，容易吃過量，而導致體重增加。而且果糖會影響動脈的擴張，會有引起高血壓和高膽固醇的風險。

攝取過多糖分易致高血壓和高膽固醇。（Pixabay@Pexels）

按圖看9款低果糖生果（排名由高至低）：

+ 7 + 6 + 5

根據衛生署建議，成人每天應進食最少兩份水果，以促進健康。「一份水果」約等於： 兩個小型水果，如：布冧、奇異果；一個中型水果，如：橙、蘋果；半個大型水果，如：香蕉、西柚、楊桃；半碗水果塊或粒狀的水果，如：西瓜、士多啤梨、提子、荔枝。

一碗生果 = 250 - 300毫升（Pixabay@pixel2013）

資料圖片：Medical News Today、U.S. Food & Drug Administration、UHN、衛生署