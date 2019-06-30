【健康湯水】番茄薯仔花甲湯清熱生津　加一種材料平衡花甲涼性

前陣子向一位大廚請教蜆類分辨的小貼士，因為要拍照緣故，他預留了大批沙白、花甲……等給我，這些貝類生命短暫，訪問完一定要即晚食用，我問大廚該如何是好，他就建議我整涼拌花甲，以及煲個簡易的番茄薯仔花甲湯。明天便是7月盛夏之時，外出不消一會已汗流浹背，這個湯正好適合出汗後飲用，解口渴並補充水分。 攝影：鄧穎琪

番茄薯仔花甲湯是一個簡易的滾湯，花甲主要都是三個步驟，吐沙、氽水、起肉，大廚推薦花甲，貪它鮮甜啖啖肉，個人亦認為花甲較其他蜆類少沙。然而，記得花甲別太早放湯，否則會太韌；至於其他材料，切塊煲到出味就可以了，家人有時會加唐芹，不過唐芹味道未必人人接受，讀者按口味決定就好。

不時都會飲番茄薯仔湯，有時配肉碎、有時配魚，配花甲還是第一次，多了一陣鮮甜。有人會將烚蜆的水留起來放湯，或許對提味真有幫助，可是氽水的水始終不太乾淨，個人就不太建議，除非事前已徹底洗淨吧。

除了飲湯之外，這個酸咪咪的湯，加碗白飯就可以當成開胃的湯飯了！

番茄薯仔花甲湯食譜

整個湯有清熱生津、健脾和胃功效，適合夏天出汗多時飲用，既能清熱又可改善流汗後的口渴感。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 5 + 4 + 3

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