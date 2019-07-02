【編輯推介】榴槤糯米糍食譜　金枕頭配煙韌糯米皮最啱榴槤控

夏天水果不能缺榴槤一席，氣味濃烈令人又愛又狠。榴槤與糯米糍互相配合，相得益彰，挑選氣味較溫和的泰國金枕頭，取肉製糯米糍，愛好榴槤的人不妨試試做吧！ 攝影：尹嘉蔚

你是榴槤的愛好者嗎？我自己由細到大也是，爸爸和我也非常喜歡吃榴槤，不過媽媽和家姐不喜歡，我記得10歲那年，有次爸爸手棒新鮮榴槤，帶我走出屋外的走廊，見他三兩下手勢便將一整個大榴槤破開，金光閃閃的榴槤肉香氣飄飄，急不及待一口接一口，欲罷不能，榴槤肉的質地軟綿綿，而且冰凍後好像吃雪糕一樣，令人食指大動。隱約聽見媽媽在屋內大嚷：「好大陣漏煤氣味呀！」我百思不得其解，榴槤的香味跟煤氣味不只兩碼子的事，何解能扯上關係呢？

身邊的朋友也有這樣兩派，喜歡便非常喜歡；討厭便十分討厭，愛之者讚齒頰留香；厭之者繞道而行，其中好像沒有灰色地帶，榴槤永遠是個令人又愛又恨的「果王」。

（Giezel Bancal@Unsplash）

「果王」非浪得虛名，榴槤之所以稱為「果王」，全因它是東南亞最著名的熱帶水果，甚至有「熱帶果王」之美譽。以馬來西亞和泰國的產量最多，榴槤品種繁多，較為人熟悉的有貓山王、D24、竹腳、黑刺、長柄、葫蘆、XO...甚至有紅肉榴槤等。我個人非榴槤專家，基本上我只識食，沒有刻意追求甚麼品種，所以絕不能稱自己為粉絲。除了即開即吃的新鮮榴槤外，榴槤其他的副產品，也讓人垂涎心動。

自家製作的榴槤糯米糍沒有用上「綠色」，保留原味糯米糰的米白色配椰絲更感天然。

如果你有去過大型的連鎖甜品店，相信你沒有吃過也一定見過榴槤班戟、榴槤糯米糍和榴槤布甸等。就以榴槤糯米糍為例，大概$8、$10一粒，於是「膽粗粗」，不如自己試試做，在超市買已經包裝好的金枕頭榴槤肉，大約300克賣$70幾，時以特價賣$50多，再大割價促銷賣$20至$30，我買了一份金枕頭$27/300克，做到18粒榴槤糯米糍，粗略估計每粒成本大概$4，不過自己製作糯米糍的時間總多於市面隨手可以購買得到的，然而過程中消消閒、樂悠悠，作品可與眾同樂，也是生活中的小樂趣。

榴槤糯米糍

點擊以下各圖有榴槤糯米糍的材料分量及製作步驟：

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榴槤糯米糍，做到一個個挺身圓滾滾的造型，糯米糰要夠彈性，我搓揉的時候用力「撻」了粉糰數下。

按下圖有榴槤糯米糍簡便版食譜圖及不失敗貼士，歡迎下載：

榴槤糯米糍食譜

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榴槤非人人適宜，感冒、高血壓及糖尿病患者不宜食用。因為果肉熱量高，減肥人士要注意食用分量。榴槤亦是高鉀質水果，腎病患者應慎吃。從中醫角度來看，榴槤屬熱性水果，享用時不可同時飲酒，榴槤性味辛、甘，熱，入肝、腎、肺，《本草綱目》中曾記載榴槤 「可供藥用，味甘溫，無毒，主治暴痢和心腹冷氣。」榴槤可以活血散寒，健脾補氣，但它是濕熱的食物，痰濕、陰虛火旺體質的人不宜食用。