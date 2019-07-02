【入廚貼士】認識4大常見胡椒及用法　粉紅胡椒散發果香味道甜！

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說到調味料，腦內的第一個想法一定是鹽和糖，不過胡椒也是烹飪時不可或缺的調味料之一！不管醃肉、調味，甚至享用料理前都會灑上一些胡椒增加味道！其實除了黑、白胡椒外，亦有綠、粉紅胡椒，而且不同的胡椒也有不同的用法。

一粒粒的胡椒，是原產於印度南方之馬拉巴海岸一帶的藤本植物，主要產區為印尼、印度、巴西等國家。大家認知都是黑色的，事實上未成熟的胡椒漿果本身是綠色，成熟後才慢慢變成紅黑色，而不同顏色是因為果實會根據不同熟度及加工方式而轉變。

胡椒未加工及未成熟時，胡椒漿果本身是綠色。（Pixabay@Bishnu Sarangi）

其實不同的胡椒是要用於不同的食材才能發揮其美味，當中黑胡椒為最普及佔全部產量80%，可按下圖認識各種胡椒及其用法：

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健康小貼士：

細小的一粒已經有很高的營養價值，每攝取100克黑胡椒含251卡路里，當中較豐富之營養素佔每日攝取量（Daily Value）：纖維素（佔100%）、鐵質（佔53%）、鈣質（佔44%）等。 黑胡椒提供最豐富的是纖維素，有助改善腸道健康，促進排便。

細小的一粒已經有很高的營養價值。（Pixabay@Lukas Moos）

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資料參考：kitchTasting TableThe spruce eats

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