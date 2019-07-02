【蝦食譜】黑白胡椒蝦辛香撲鼻夠惹味　材料簡單零失敗

「胡椒」這種食材，你會想到甚麼食品？可能是暖胃的胡椒豬肚湯，或是惹味的胡椒炒蟹？胡椒炒蟹固然滋味無窮，不過自問暫時廚藝都未了得到可以劏蟹，所以不如轉一轉，改煮黑白胡椒蝦吧！

黑白胡椒蝦，當然就是用上了兩種胡椒，黑胡椒、白胡椒，都取原粒的。黑白椒是連皮的胡椒種子，而白胡椒則是已成熟，並且去了皮的胡椒種子。不過煮之前一定要先磨碎再爆香，味道才會突出。若然以完整胡椒落鑊，恐怕味道並不明顯。將胡椒磨碎有兩個方法，筆者家中有手提研磨器，放進去磨碎便是，若然你沒有類似器材，用湯匙慢慢壓碎都可行，不過壓下去時，圓粒的胡椒很可能四圍彈，要小心。

做到出味這一步，下一步是使蝦更入味，在蝦的背部𠝹一刀，不但方便挑出蝦腸，胡椒香氣也更能滲進蝦裡。之所以說這道菜零難度，因為它無論所需材料或是醃料都極簡單，製作時間又短，15分鐘就能炮製出讓你連蝦殼都想慢慢吮的蝦料理。若然家中有砂煲的話，會建議用砂煲，煮起來更具風味。

黑白胡椒蝦食譜

健康小貼士：

蝦具有高蛋白質，其優良蛋白質能修復人體受損的細胞，甚至補充膠原蛋白，使皮膚保持光滑，並且強化人體健康機能。另一方面，蝦的脂肪含量偏低，對體質虛弱的人來說，是很好的天然補充營養食物。蝦殼亦含有「蝦青素」，是一種天然抗氧化劑，能延緩人體老化，目前更被廣泛利用於不同化妝品或營養補充劑。

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