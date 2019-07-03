【7月飲食優惠｜持續更新】月餅低至64折、鰻魚飯買1送1

【持續更新】正所謂，「辛苦搵來志在食」，但想食好西又可能好貴，為你綜合全港7月飲食優惠，有人氣日本鰻魚飯買一送一，又有酒店下午茶平價，等你可以平價食好西！

【1】CP值超高備長炭烤鰻魚飯買一送一@名代宇奈とと

日本人氣CP值高鰻魚飯店，名代宇奈とと，於去年12月登港後，大半年至今極速開店，今期開到有5間香港分店，實行要港人食到以備長炭即烤鰻魚的丼物。

其店特色是以備長炭即烤鰻魚，魚皮香脆，肉嫩油香，油脂香滲入飯粒當中，連日本當地都好多捧場客。為了賀新店開幕有特別買一送一優惠，於7月8至9日，每店每日頭50組客人（兩人一組），食$68鰻魚丼一份，即免費送多一份，5間分店都可以用此優惠，又要排隊去食鰻魚飯啦！

按圖睇「名代宇奈とと」有咩食！

優惠詳情： 日期：7月8至9日 備註：每店每日頭50組客人（兩人一組）惠顧 $68「鰻魚丼」一份，即免費送多一份

油香滿溢的鰻魚，啖啖肉又香口。(圖片來源: 名代宇奈（香港）)

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名代宇奈とと（香港店） 尖沙咀店 地址：尖沙咀iSQUARE三樓4號舖 營業時間：星期一至五 12nn-11pm；星期六、日及公眾假期 11:30am-11pm 銅鑼灣店 地址 : 銅鑼灣希慎廣場12樓1202號舖 營業時間：星期一至五 12nn-11pm；星期六、日及公眾假期 11:30am-11pm 其他分店於官方Facebook查看：名代宇奈（香港）

【2】限定星期一$2/件壽司@爭鮮

平價壽司，爭鮮，陪伴著我們幾多個糧尾午晚餐，之前每件$3/$4其實都抵食，現在限時優惠，7月每個星期一壽司$2/件，好抵食！！指定13間外帶門市可食。

按圖睇「爭鮮」有咩優惠！

優惠詳情： 日期：7月8、15、22及29日 備註：全場單粒壽司$2/件 指定13間外帶門市有此優惠：荃灣富華、葵芳、沙田好運、大埔、谷亭、海趣坊、新都城、 慈雲山、藍田、開源、九龍灣、堅尼地城及西灣河

爭鮮限定7月優惠，全場單粒壽司每件$2。

爭鮮 分店地址詳情：http://www.sushiexpress.com.hk/sushi-take-out/location/

【3】酒店芒果下午茶指定信用卡半價@香港萬麗海景酒店

酒店周不時都會推出下午茶，推出各式各樣的下午茶就是想各位可以感興趣去試食。今次有酒店出了芒果下午茶，顏色與造型配合夏日夠搶眼。當中有芒果乳酪蛋糕、夏威夷果仁芒果撻、柚子蛋糕，還有招牌萬麗芝士餅！

不過最吸引的是有推出信用卡優惠，指定信用卡可以半價就食到酒店級下午茶，即大概百多元就食到，抵食！

按圖睇「MIRAGE芒果狂熱夏日下午茶」有咩食！

「MIRAGE芒果狂熱夏日下午茶」優惠詳情： 日期：即日起至9月30日 時間：3pm-5:30pm 收費：星期一至五 $198/人；星期六、日或公眾假期 $218/人（收加一服務費） 備註：即日起至9月30日（除了9月14日），每日首80位客人可憑恒生信用卡享半價優惠；每日第81位客人起憑恒生信用卡可享買3送1優惠。須提前預訂。優惠受條款及細節約束。

萬麗酒店全新芒果下午茶，有芒果乳酪蛋糕、夏威夷果仁芒果撻等可以食。

芒果熱情果馬卡龍、柚子蛋糕，還有招牌萬麗芝士餅！

香港萬麗海景酒店 地址：香港灣仔港灣道一號 電話：2802 8888

【4】$86三文魚套餐＋3款新海鮮菜式@IKEA

IKEA餐廳成為不少人的糧尾飯堂，今期限定推出3款海鮮菜式，包括珍寶蝦伴旋風薯塊配蜜糖芥末醬、鱈魚柳伴意大利粉配忌廉汁和帆立貝雜菜沙律。美食站則有焗鱈魚柳配他他醬，食完肉丸可以食埋焗鱈魚柳！

堂食區有新品，又可買食材回家煮，今期有三文魚優惠，即日起至7月7日全線分店買挪威急凍三文魚，加三文魚汁，再加麥包，總數加埋優惠價$86，大大包三文魚可用來做派對小食，又可以用來夾麵包，正！

按圖睇「IKEA夏日海鮮祭」有咩食！

「IKEA夏日海鮮祭」優惠詳情： 日期：即日起至7月7日 備註：全線分店的瑞典美食廊可以優惠價$86選購有三款不同口味的挪威急凍三文魚，配上三文魚汁及急凍北歐薄片麥包 新菜式限定期：即日起至7月18日

最新優惠，三文魚套餐，可以做三文魚三文治做早餐。

IKEA 九龍灣分店 地址：九龍灣MegaBoxL4 銅鑼灣分店（不設IKEA餐廳） 地址：銅鑼灣柏寧酒店地庫 沙田分店 地址：沙田HomeSquare L6 荃灣分店 地址：荃灣青山公路388號8咪半3樓

【5】早鳥網購雪糕月餅低至64折@Häagen-Dazs

雖然現在還是炎炎夏日，不過一年容易又中秋，已經有食店陸續推出月餅早鳥優惠，喜歡新派月餅的朋友，不能錯過雪糕月餅。今期有新口味，柚子香橙，果香味濃的柚子醬，配杏桃香茅流心月餅，香甜清新。今年更有與LINE FRIENDS聯乘的紅菜頭、紫薯、南瓜等口味雪糕月餅，夠特別了吧，很有創意！

按圖睇「Häagen-Dazs」有咩食！

Häagen-Dazs雪糕月餅優惠詳情： 日期：即日起至8月5日 備註： —網上商店或專門店訂購各款雪糕月餅，可享低至68折的早鳥優惠 —若是Häagen-Dazs™金卡及銀卡會員，及DBS信用卡客戶，更可享低至64折特選早鳥優惠 網上商店：https://eshop.haagendazs-gifting.hk/mooncake/?lang=ZH

日式和風創新雪糕月餅系列，茶‧亮月 $278（早鳥價），有京都玄米茶、焙茶及紅茶朱古力外層，甘醇茶香。

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Häagen-Dazs 分店地址詳情：http://www.haagendazs.com.hk/html/shops/index.aspx?lang=zh-HK

【6】半島奶黃月餅始創人新月餅買3送1@皇玥餅藝

不愛凍食月餅，熱溶流心的奶黃月極度誘人，不少減肥人士都忍唔住口大大啖吃下奶黃月。此款月餅以半島酒店嘉麟樓最為人熟悉，但貨量唔多，一出就好快賣斷，非常誇張。想食到如嘉麟樓水準的奶黃月，可以試同樣出自「奶黃月餅之父」葉永華大師傅手筆的流心奶黃月餅和流心芝麻月餅。

預早網購買3送1，計返買8件1盒的奶黃月，平均每件$34.5。對比不會減價的嘉麟樓，這的確是個另一個可考慮的選擇。

按圖睇「皇玥餅藝」有咩月餅食！

皇玥餅藝月餅預訂優惠詳情： 備註：即日起於店內或網站內預訂，購買同等價值月餅，即可享買3送1優惠 訂購網站：https://shop.ipastry.com.hk/

迷你奶黃月餅 $368/8件。奶黃味與鹹蛋黃香味由內散發，是此店的皇牌月餅。

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