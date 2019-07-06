【加工食品】食得多唔健康易早死？盤點3大食物應避免進食！

聽到加工食物，你是否也覺得「這好像很不健康」呢？可是，我們不會一天到晚在廚房忙進忙出，也不是都有個後院小菜圃或雞舍能吃到最新鮮最原始的食物，甚至不太能每天上街採買新鮮蔬菜或肉品。因此我們必需承認，我們能採買到的食品，或多或少都是經過加工處理的。

什麼是加工食品？

加工食物不只是超級市場、便利店的微波食品，也不是僅指香腸、肉乾這些香甜多汁的肉品。不管是經由冷凍、罐裝、乾燥、烘焙、殺菌哪一種加工手段後製成的食物，其實都算是加工食品。所以我們到大賣場買的冷凍肉品、殺菌後的牛奶、不加鹽調味的堅果，或在速食店或夜市買一包切片的蘋果，這些也都算是加工食品。​由此可知，並不是所有加工食物都不能吃，反而沒人敢喝不經殺菌的牛奶吧！

食品如何加工？（照護線上提供）

所以哪些算是加工食品呢？點圖看答案▼

為什麼大家都說加工食品比較不健康呢？

這時我們就要想想，我們買加工食品時，會希望這種食品能放在冰箱、貯藏櫃裏久一點，隨時要吃都方便的，不用每日花時間採買食材。我們希望這些東西買來拜祭、買來送人也不會馬上壞掉，不用急著把這些食物都吞下肚。也就是說，我們常是為了獲取便利性而買加工食物，那換到的會是什麼呢？

常常就是脂肪高、鹽分高、糖份高。糖與鹽能幫助保存食物，加上脂肪更形美味，因此加工食物很難脫離高糖、高鹽、高脂肪的陷阱，卻極少保留食物纖維，再加上對健康不利的防腐劑，難怪常會被說加工食物不健康。​

加工食品較不健康的原因（照護線上提供）

所以如果你常常吃一些過度加工的食物，例如餅乾，早餐加糖的穀片，汽水，薯片，罐裝高湯，煙肉、香腸、火腿等加工肉品，或即食麵、微波食物等加工食物，研究已經顯示不僅會比較容易會得到癌症，也比較容易早死。

所以我們需要避免的，是這些加了太多糖份、鹽份、脂肪的加工食品。

需要避免的加工食物有哪些？點圖看看有沒有你喜歡吃的▼

+ 6 + 5 + 4

面對加工食品

面對選擇加工食品，請大家在購買時讀一下食品成分標示。如果你看到這食品每100克裏，含有超過17.5克的總脂肪、超過5克的飽和脂肪、超過22.5克的糖、或超過0.6克的鈉，那真的對身體並不好，脂肪、糖份、鹽類過高。多吃多有事。



可以的話，盡量選擇每100克裏，總脂肪小於3克、飽和脂肪小於1.5克、糖小於5克、及鈉小於0.1克的加工食品。

需要避免的加工食物（照護線上提供）

如果需要吃零食的話，可以考慮冷凍水果。在水果盛產時，把水果切塊成一口的大小，冰在冷凍庫裏，想到時拿出來吃，也可以把冷凍水果加進早餐的麥片裏。



天然、看得到食物原型的食物最好，但為了與現實妥協，我們不可能完全不碰加工食品，但聰明選擇才能在你獲得便利之際，不同時失去了健康。

【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：加工食品不健康？哪些不該吃？（懶人包）】