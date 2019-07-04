【便秘煩惱】營養師實驗：飲用乳酪有助排便　每日最好飲幾多？

好食課營養師團隊招募了百名上班族女性，進行連續兩周飲用乳酪飲品的活動，結果發現，不止排便更順暢了，還有52%的體驗者腰圍變小、44%體重有小幅度下降，而體脂方便也有40%的人有下降現象。

在腸胃道情況方面，飲用三天後就有明顯變化，50％體驗者認為排便變順暢了，兩周後60％的人感到排便順暢。根據布里斯托大便分類法，兩周後高達57％的人，大便樣態呈現較佳的健康狀態。

想要讓腸胃道健康，除了透過均衡的飲食法、定期運動，還可以透過穩定飲用乳酪來讓身體更健康。

便秘問題竄身為新國民疾病：便秘是許多人的惡夢，台灣營養基金會統計，全台超過525萬人飽受便秘之苦。營養師解釋，在一星期內排便次數少於三次且為硬便或排便有困難且持續達六周以上者就稱之為便秘。

更令人震驚的是，衛福部保健署針對國人十大用藥排行統計，便秘用藥成長快速，國人一年可以吃掉1億7000萬顆，用量比安眠藥還多。可見「便秘」已竄身為新的國民疾病。

從頭到腳的健康都與腸道有關？腸道益生菌不足更會影響心理健康？

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乳酪替你做好腸道保健

好食課針對一百位上班族女性，進行連續兩周飲用乳酪飲品的活動。結果發現，52%的體驗者腰圍變小、44%體重有小幅度的下降，也有40%的人有體脂下降的現象。

在腸胃道情況方面，飲用三天後就有明顯變化，50％體驗者認為排便變順暢了，而兩周後則有60％的人排便更順暢。根據布里斯托大便分類法，35%的人大便型態轉變為更健康的樣態 ，兩周後更高達57％的人大便樣態呈現出較佳的健康狀態。

此外，約35%人認為近期憂鬱煩悶、臉色不佳的情況有所改善，30％的人覺得改善了疲勞無力、壓力、失眠、不易入睡、皮膚乾燥粗糙容易出油長痘痘的問題。可見飲用乳酪確實對於體驗者的身體及心理狀態改善有很大的幫助。

乳酪飲用三大貼士

乳酪琳瑯滿目，該怎麼挑又該怎麼喝呢？營養師傳授你三大秘訣：

1.優先選擇添加多種纖維

現代外食族比例高，根據調查，20歲族群可高達87.36%。然而，外食族總是難以攝取到足夠的蔬菜、也會常有一餐沒一餐的情況，導致排便不順暢的問題產生。

因此可選購富含纖維的乳酪，特別添加多種纖維「雙纖」，纖維含量更是比一般的多出兩倍！一瓶就能補充雙倍營養，一舉兩得！

2. 視自己需求，挑選多元功效的益生菌

通常只要有喝乳酪、不論含有哪種益生菌，都可以因為益生菌產生的有機酸而促進腸道蠕動。研究也發現，不同的菌種也有不一樣的功能，如：Synbio100益生菌能夠幫助體脂減少，有些菌種具有調節血糖、情緒的功效。

因此，可以視自身需求，挑選符合自己功效的菌種！

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【本文獲「好食課」授權轉載。】