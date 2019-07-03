【減肥】哈佛醫學博士長效減肥建議　10個實用貼士不易復胖

快速減肥；快速落磅固然受人歡迎，但持久的減肥方法，可以持之以恆地實踐，不易反彈；不怕復胖，方法更可靠穩固。 哈佛大學的營養及醫學教授建議實用性的飲食及行為貼士有助長效減肥。

電視節目《白色強人》郭晉安飾演腦科醫生，他跟病人做開腦手術時說道︰「沒有一名醫生會對病人說『For Sure』康復。」以此套用在任何的減肥方法道理亦然，如果某減肥方法自稱「For Sure」一定瘦，不復胖，請再仔細思量它的可信性。平日的飲食習慣，例如吃哪類食物居多？分量如何？餐與餐之間隔多久？進食的快慢速度等，或淺或深、或多或少影響減肥的效果。

平日的飲食習慣，對減肥的效果影響很大，自己是否可自律節制飲食，長期維持體重不復胖？哈佛大學的營養及醫學博士有10項實用性建議。（VCG）

快速減肥的效果最為吸引，可以在短時間快速看到修身成果！不過，對身體的損耗或達到目標體重後，如何維持體重？至於已達目標體重或者想透過循序漸進的方式進行減肥，哈佛大學的營養及醫學博士George L. Blackburn及W. Scott Butsch均有實用建議。前者在哈佛大學附屬營養醫學中心任職40多年，治療了無數超重和肥胖的患者，後者為哈佛醫學院講師，專門研究肥胖症。

我們綜合兩名醫學博士的實用建議，並分開了飲食生活及行為紀律兩方面達至成功減肥的方法，請點擊下列各圖先了解減肥飲食生活5項重點︰

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除了飲食態度、食物選擇、比例及分量之外，能成功減肥的關鍵也包括生活行為、紀律、運動及心理因素多個方面，財務管理要懂收支平衡，體重管理的道理也一樣要收支平衡，即是攝取熱量和消耗熱量要「識得計數」，不能只顧吸收而不運用，也不宜強抑情緒吸收太少導致之後「勁吃」填補心靈及飢餓感。哈佛醫學院講師也列舉了一些實用的指引予減肥者。

點擊下列各圖了解減肥期間促進降低體重的行為紀律​5項重點︰

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長效不易復胖的減肥方法，通常需要些時間才見成效，不會短時期內「狠減」或「驟減」，好處是可以持之以恆做好體重控制、持續地修身、方式比快速減肥方法更健康及較易讓身心適應，但也必須承認減肥期間和修身後的恆心及決心也不可缺乏，要打破易肥難瘦的宿命，飲食自律及運動是不二法門。

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參考資料︰

7 habits to help you lose weight and keep it off／5 habits that foster weight loss