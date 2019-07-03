【甜品食譜】朱古力士多啤梨酸甜精緻　甜點導師親授3大完美秘訣

相信不少人都試過自己製作「朱古力士多啤梨」，即是Chocolate dipped strawberry，有時候去食自助餐，都見到朱古力噴泉旁邊放著一些水果或棉花糖，供大家親自Dip—Dip，但原來並非每種朱古力都適合，洗水果時亦有注意事項，以下就會分享幾個朱古力士多啤梨的小貼士。 攝影：鄧穎琪

或者你會想：「朱古力士多啤梨都要教？係人都識啦！」不過就是將現成朱古力整溶，水果蘸上去就是啦！筆者之前都這樣想，直至上星期參加了由ROYCE’ Chocolate與City‘Super的Superlife Culture Club聯乘的朱古力烹飪班，才知道原來當中有不少竅門。導師Polly Wong為我們準備好簡單的水果和朱古力，朱古力是ROYCE’ 的Pure Chocolate，青綠色盒包裝，每盒有20片。

導師Polly有豐富教烹飪班的經驗，傳授了不小小貼士，讓甜點更盡善盡美，上完一課才發現自己的進步空間大得很。

要揀製作朱古力士多啤梨的朱古力，Polly強烈推薦非調溫朱古力，究竟調溫朱古力跟非調溫朱古力有可分別？請按下圖：

老師推薦非調溫朱古力，因為溶解起來較方便，溶解後不會輕易再凝固。相反若使用調溫朱古力的話，一放室溫則容易變得硬崩崩。今次她為我們準備的朱古力，甜度約為55%，不會太甜又不會太苦。

朱古力士多啤梨食譜

今次使用的朱古力是這盒ROYCE' Pure Chocolate，用了兩盒，夠蘸好多水果。

ROYCE’ 的朱古力其中一面是波浪紋，職員建議這一面擺向脷，一來比較易溶，二來亦更能品嘗到真正味道。

要做到最完美的朱古力士多啤梨，有兩大秘技。

（1）水溫適中：不要以為溶朱古力的水愈熱愈好，如果你一心貪方便想快點熱溶朱古力，於是就用上滾水的話，實在是大錯特錯！水溫過高會使可可跟油分離，相反水溫太低的話，有排都溶不到，老師建議攝氏45℃是最理想溫度。

（2）不要洗士多啤梨：為了去除殘餘農藥，有人會用水喉水不斷沖洗士多啤梨，又或是浸鹽水等方法，Polly叮囑大家勿用洗過的士多啤梨做這個甜點，因為攝在士多啤梨籽的水分難以去除，朱古力很難附在士多啤梨上。因此大家除了挑選較高級乾淨的士多啤梨之餘，稍稍用噴壺噴洗，再用廚房紙印乾水分已足夠。

其實不止士多啤梨可以製作這個甜品，其他水果都可以，Polly老師也另外為我們準備了台灣金鳳梨、澳洲奇異果、青提子與西瓜等。個人認為配士多啤梨始終是無懈可擊的，軟腍酸咪咪的奇異果都不錯，但菠蘿或西瓜等水分就有點多，蘸完朱古力濕漉漉的。

大家蘸完水果後，當然可即時放入口，但也可以等多一會甚至冷藏一段時間，朱古力漿開始有點變硬，吃來就有脆皮效果。

ROYCE’最為香港人熟悉的口味，相信非生朱古力及朱古力薯片莫屬，後者是香港人去日本旅行的必掃手信，前者亦大受歡迎。生朱古力用大量的北海道生忌廉，吃起來那種軟滑的口感，實在跟其他朱古力有明顯分別。學完整甜品之後，工作人員亦向我們介紹了12款ROYCE’ Pure Chocolate，另外亦有4款焦點口味，其中兩款首度於香港登場。請按下圖了解更多：