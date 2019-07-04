華御結推6款新口味飯糰　珍寶系列重量售價倍增　食完飽唔飽？

「華御結」的日式飯糰一直都很受大眾歡迎，因為價格相宜、口味多元，成為了不少人的充飢之選。對趕時間的朋友來說，方便食用的飯糰便是不二之選。為迎接夏季，「華御結」將推出6款全新口味飯糰，當中包括全新的「珍寶系列」和雜穀拌飯飯糰，將於7月8日起於各分店限量發售。

如果想把飯糰當作正餐，一個通常都不足夠。「華御結」首創的「珍寶系列」飯糰餡料比一般飯糰多三倍，非常有飽足感。「珍寶系列」靈感來自沖繩名物「珍寶御結」，共有三款口味「照燒三文魚扒配明太子沙律」、「沖繩風火腿扒玉子」、「黑椒雞扒拼金平牛蒡」，「華御結」官方推介放入微波爐加熱60秒會更加美味。

珍寶系列與一般飯糰外表看上去大小相若，但拿上手手感十足。珍寶飯糰包裝說明上顯示淨重約190克，而一般飯糰則是約110克，記者邀請男同事試食「沖繩風火腿扒玉子」，他表示感覺飽肚，不過火腿加雞蛋，就令他覺得不似日本風味，所以他寧選傳統三文魚等口味。

「珍寶系列」靈感來自沖繩名物「珍寶御結」，共有三款口味：「照燒三文魚扒配明太子沙律」、「沖繩風火腿扒玉子」、「黑椒雞扒拼金平牛蒡」，放進微波爐加熱60秒會更加美味。（吳嘉俊攝）

【照燒三文魚扒配明太子沙律珍寶御結】

使用了日本三文魚扒，配上惹味的照燒汁，味道香甜，再佐以明太子沙律，帶點微辣，吃完整個也不會感到太膩。

【沖繩風火腿扒玉子珍寶御結】

以厚切火腿扒代替午餐肉，口感較為輕盈，配上鬆軟的日式玉子燒，咬下去非常滿足，再加入秘製黑椒沙律醬，帶出玉子的蛋香。

【黑椒雞扒拼金平牛蒡珍寶御結】

採用日本傳統家常料理金平牛蒡，以醬油、糖、味醂先炒後煮，口感爽脆。雞扒經過黑椒提味，味道微辣鮮甜。

除了「珍寶系列」飯糰外，「華御結」亦同時推出「拌飯系列」，共有三款口味：「昆布茶豆拌飯」、「沖繩風豚肉野菜拌飯」、「櫻花蝦醬油拌飯」，採用了玄米、雜穀等，提升飯糰的營養價值。如果想更加美味，不妨放入微波爐加熱20秒。

【昆布茶豆拌飯飯糰】

專為素食者而設，以茶豆混合鮮甜的昆布，拌入纖維豐富的6種日本產雜穀。

【沖繩風豚肉野菜拌飯飯糰】

選用高纖玄米混合百米，並參考沖繩人氣鄉土料理，使用了特級豚肉和多彩野菜，肉質滲入野菜後，變得更加鮮甜。

【櫻花蝦醬油拌飯飯糰】

主要材料為櫻花蝦乾，味道帶點鹹香，混合了天婦羅碎粒後，口感變得更加爽脆，配上醬油拌飯，非常惹味。

吃完飯糰，不妨試試「華御結」的甜品。下面這款「鮮忌廉紅豆白玉小丸子」的白玉小丸子非常大顆，口感煙韌，配上北海道紅豆製的紅豆蓉和香滑鮮忌廉，作為飯後甜品實在一流！

7仔都有新飯糰

除了「華御結」外，便利店7-Eleven亦推出了首創的「雙式飯糰」，共有兩種口味「韓式泡菜 x 日式唐揚雞雙式飯糰」和「黑松露 x 日式碎蛋仿蟹柳雙式飯糰」，讓大家一次過嚐到兩種味道！

「韓式泡菜 x 日式唐揚雞雙式飯糰」採用日式唐揚雞，肉質鮮嫩，配上味道酸辣的韓國泡菜，減低油膩感。

而「黑松露 x 日式碎蛋仿蟹柳雙式飯糰」則使用日式碎蛋及原條仿蟹柳，口感豐富，加入意大利黑松露醬和黑松露橄欖油後，味道香醇。