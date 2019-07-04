【減肥】日本女生大熱餐前蔬菜汁減肥法　茄紅素有助減重減腰圍？

試問哪一個女生不想實行懶人減肥法，輕輕鬆鬆減去「拜拜肉」？日本節目《林先生が驚く 初耳学》介紹的「餐前蔬菜汁減肥法」，在不節食的情況下，只需在餐前喝一杯蔬菜汁便可，節目中，一名日本女生實試一個月，竟減去3.8kg、腰圍少了7.7cm！

「餐前蔬菜汁減肥法」的前身是....

日本電視節目《林先生が驚く 初耳学》常常都會介紹不少懶人減肥法，今次的方法是由日本女生流行的「餐前沙律減肥法」演變而成，主要是吃正餐前先吃沙律，便有助減肥，原因是餐前吃沙律可減慢血糖值突然急升的情況。

日本女生也有試過「餐前沙律減肥法」。（Pixabay@Jill Wellington）

根據日本消化器官外科醫生濟陽高穗指因為正餐中的米飯、麵食主要是醣類所組成，是高指數的升糖食物，就算吃少量血糖值也會急速上升。而「餐前沙律減肥法」的原理就是先吃下配菜，產生產生飽足感，那麼吃主菜時就不會吃太多。

儘管吃醣類所組成的食物如米飯，一定會讓血糖值急升，但「餐前沙律減肥法」可以減低吃飽後血糖值的上升速度。按圖看此方法的血糖上升速度：

日本女生實測「餐前蔬菜汁減肥法」效果

當然不是人人都喜愛吃沙律，而且不是間間餐廳都有沙律提供，所以節目指餐前一杯蔬菜汁亦有同樣的效果。不過你可能腦中出現一個疑問「蔬菜汁的營養會否比沙律少？」為了測試其效果，節目組找來一名微胖的女生進行一個月的「餐前蔬菜汁減肥法」，於每日進食3餐前的30分鐘都飲一杯蔬菜汁。

按圖看女生實測結果：

為什麼蔬菜汁也成功？

節目上大家都表示不明白，為何蔬菜汁會有如此效果，所以節目組邀請了料理研究家暨營養師關口絢子了解其原因。

按圖看營養師關口絢子的解釋：

茄紅素真的可以減肥？

基於「餐前蔬菜汁減肥法」記者就訪問了本地香港營養師學會認可營養師陳筠霖（Krista），看看她對此減肥法的意見。

Krista表示有研究指番茄的茄紅素可以使荷爾蒙脂聯素（adiponectin）水平上升，一些以老鼠作為實驗對象的研究，指出脂聯素有減重效果。而脂聯素的生理作用是令肝臟及肌肉的三酸甘油脂下降，刺激組織脂肪酸的氧化，調節發炎反應及增加胰島素的敏感度。然而需要更多研究進行臨床人體實驗，才能證實茄紅素對於控制體重的影響力。

「家營營養中心」營養師陳筠霖（Krista）表示，茄紅素對於控制體重的影響力還是未知之數。儘管是其他蔬菜汁如羽衣甘藍汁，也不會有助減重。（受訪者提供）

在日本節目的實驗中，因為有很多不穩定因素會影響個人的體重，例如受訪者在飲用蔬菜汁後可能因食慾減低而減少正餐或零食的分量，又或是因知道節目有減重的需求，而刻意選擇避免油炸食物，因此無法作結論。

雖然兩方的意見不一，不過如吃正餐前先從蔬菜開始及有足夠的嘴嚼，會有助傳遞飽足感的信息，使人進食正餐時的分量比以往減少，當身體所吸收的熱量減低，就有減磅的效果。

資料參考：日本電視台MBS節目《林先生が驚く 初耳学》、最輕鬆的減肥法：不怕吃進脂肪、糖尿病、BioMed Research International、British Journal of Nutrition