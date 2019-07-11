營養師教路多食莓果！藍莓有益大腦健康、士多啤梨更有5大好處！

各種清爽、酸甜的莓果，在炎熱的夏天令人食慾大振！士多啤梨、藍莓更是很多小朋友喜歡的水果，其實莓果除了好吃，也蘊含了很多健康的秘密！灃食公益飲食文化教育基金會在2019年6月26日舉辦「頭腦需要的營養一次告訴你」良食脈動講座，邀請營養師李婉萍，帶你了解如何透過吃莓果，補充身體發展所需的營養素！ 文：食力編輯部

士多啤梨可不只是好吃而已，其實它的好處還有很多！（David Boozer/ Unsplash）

士多啤梨富含葉酸能夠調節慢性病風險

士多啤梨可不只是好吃而已，其實它的好處還有很多！士多啤梨含有豐富的葉酸，對於懷孕的女性、降低罹患癌症、心血管疾病是很好的營養補充來源，另外也富含了高量的維生素C。

那到底要吃到多少才會達到人體所需的營養素含量呢？營養師李婉萍說道「6顆中型士多啤梨就能達到成年人一天維生素C的需求、約10顆就可以滿足一天葉酸需求量的50％。」

李婉萍也整理了國外關於士多啤梨好處的研究文獻...

點擊下圖查看士多啤梨怎樣提升身體機能！▼▼▼

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吃藍莓不只補充膳食纖維，更能增加大腦健康

藍莓小巧可愛，甜甜的滋味也是許多人喜歡的水果，美國甚至將7月定為「藍莓月」。

李婉萍以市售一盒約125公克（1.25份）的藍莓為例，「1盒的藍莓就等於3碗煮熟的高麗菜的膳食纖維含量！」藍莓沒有粗糙的纖維，但它的纖維含量卻能高出高麗菜許多！

對於兒童的腦部健康，李婉萍也提到國外的研究試驗顯示，食用藍莓後，表現增強的記憶力，也增加了正面的情緒。而強烈運動後，身體其實會產生很多自由基，試驗結果顯示運動前增加藍莓的攝取可以減少氧化反應並且增加抗炎細胞因子，「因此強烈運動後最好食用含有抗氧化的水果，幫助清除自由基。」

對於兒童的腦部健康，李婉萍也提到國外的研究試驗顯示，食用藍莓後，表現增強的記憶力，也增加了正面的情緒。（Robert Collins/ Unsplash）

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：草莓、藍莓健康的秘密，讓營養師告訴你！】