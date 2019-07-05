【入廚貼士】實試日本達人煎奄列方法　5心得不拋鑊電磁爐都得！

日本達人的煎奄列短片成為最近熱搜，好比玉子燒的煎奄列，隔着手機屏幕都聞到蛋香，有留言者蠢蠢欲試問及做法。 我們多走一步親自嘗試達人的煎奄列大法，真的可以如他做得如此輕鬆容易？ 攝影：尹嘉蔚

雞蛋料理「蛋大全」，數數手指我們的入廚貼士示範過溏心蛋、溫泉蛋、水波蛋（Poached Egg）、炒滑蛋、蒸水蛋、荷包蛋，甚至乾乾淨淨剝蛋殼也示範過了，最近一條Twitter影片有日本達人示範「煎蛋卷」，類似玉子燒的做法，不過非方形而是欖核形的蛋卷，香港媒體普遍稱呼為「煎奄列」。此影片由30/6上載至今，已有537萬人看過，第二條達人用刀仔拍蛋卷，表演他作品的彈性都有60萬人看過，達人表示︰「100いいねありがとうございます！このぷるぷる感を是非自分で堪能してください」（Google翻譯成︰100喜歡，謝謝！ 請一定盡情享受。）大家看他輕而易舉，三兩下手勢呈現「療癒性」甚高的煎奄列，也實在令人非常享受。

以下是日本達人煎奄列的影片示範︰

與其紙上談兵，不如親自試驗一下是否真的如此簡單，再看看不少網民留言及提問︰「隻鑊好重要。要學識拋鑊先得。可以轉電磁爐教學嗎？冇媒氣爐點算好？要幾多隻蛋？」我終於按捺不住買蛋實試。

初初用了3隻中型蛋做第一件，沒有加油，由頭至尾用慢火煎，做到蛋卷但好「薄身」，失敗！

再用了4隻大型蛋，沒有加油，中大火烘熱煎鍋，改慢火煎，用筷子捲，可捲動卻易破，如是者試了3次，失敗！

再揣摩達人的分享︰「先高溫加熱煎鍋，後轉用中火，用500日圓硬幣大一點的菜油，沿著鍋的曲線滾動雞蛋。我朋友的房子用電磁爐，我也能在那裡做到！」抱持不甘後人的精神屢敗屢試，我實在太想挑戰成功，於是再試驗…果然開始上手了！

總算做到完整又有分量的煎奄列。

以下貼士有助做到美觀的煎奄列︰

1. 用5隻中蛋，約有210毫升蛋漿，加少許鹽，加2茶匙菜油，拂打拌勻。

2. 高溫加熱煎鍋，用尺寸較細的易潔鑊，鍋中開始冒白煙，轉中慢火。

3. 倒入蛋漿，蛋漿凝固，由下推上，多餘的蛋漿回流填充空位，如是者做3至4 次。

4. 當蛋漿所剩無幾後，放低煎鍋，烘煎幾秒。

5. 用煎鏟捲蛋，捲一下，煎幾秒，餘此類推直至全部蛋皮收起。

我有試過拋鑊，但拋不動蛋卷；再試拋搞到「一地都係蛋…」，於是乖乖地用煎鏟幫手捲起蛋皮。

以下影片是實試煎奄列的過程，家中用電磁爐可以參考一下︰

點擊下列各圖有煎奄列的詳細示範及解說，加插「失敗作品」，全靠它們啟迪成功方法︰

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實在要承認做不出達人的水準，看他純熟的技巧，該是反覆練習才可做到這樣美觀的煎奄列，蛋質仍然保持細嫩，蛋皮又沒有被燒焦，太令人佩服！不過，最後總算是整整齊齊做到了煎奄列，學到了當中的技巧，過程中的得着比成果更有裨益，熱愛下廚及愛挑戰高難度的朋友，不妨自己試試做，或者可以「1 Take OK！」