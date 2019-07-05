【入廚貼士】實試日本達人煎奄列方法　5心得不拋鑊電磁爐都得！

日本達人的煎奄列短片成為最近熱搜，好比玉子燒的煎奄列，隔着手機屏幕都聞到蛋香，有留言者蠢蠢欲試問及做法。
我們多走一步親自嘗試達人的煎奄列大法，真的可以如他做得如此輕鬆容易？
攝影：尹嘉蔚
雞蛋料理「蛋大全」，數數手指我們的入廚貼士示範過溏心蛋、溫泉蛋、水波蛋（Poached Egg）、炒滑蛋、蒸水蛋、荷包蛋，甚至乾乾淨淨剝蛋殼也示範過了，最近一條Twitter影片有日本達人示範「煎蛋卷」，類似玉子燒的做法，不過非方形而是欖核形的蛋卷，香港媒體普遍稱呼為「煎奄列」。此影片由30/6上載至今，已有537萬人看過，第二條達人用刀仔拍蛋卷，表演他作品的彈性都有60萬人看過，達人表示︰「100いいねありがとうございます！このぷるぷる感を是非自分で堪能してください」（Google翻譯成︰100喜歡，謝謝！ 請一定盡情享受。）大家看他輕而易舉，三兩下手勢呈現「療癒性」甚高的煎奄列，也實在令人非常享受。
以下是日本達人煎奄列的影片示範︰
自分のオムレツの作り方変わってるんだけどこのやり方誰でも綺麗に出来るから試して見て！！！ pic.twitter.com/CywfTPsLLU— ずんずん (@znznzn4869) 2019年6月30日
與其紙上談兵，不如親自試驗一下是否真的如此簡單，再看看不少網民留言及提問︰「隻鑊好重要。要學識拋鑊先得。可以轉電磁爐教學嗎？冇媒氣爐點算好？要幾多隻蛋？」我終於按捺不住買蛋實試。
初初用了3隻中型蛋做第一件，沒有加油，由頭至尾用慢火煎，做到蛋卷但好「薄身」，失敗！
再用了4隻大型蛋，沒有加油，中大火烘熱煎鍋，改慢火煎，用筷子捲，可捲動卻易破，如是者試了3次，失敗！
再揣摩達人的分享︰「先高溫加熱煎鍋，後轉用中火，用500日圓硬幣大一點的菜油，沿著鍋的曲線滾動雞蛋。我朋友的房子用電磁爐，我也能在那裡做到！」抱持不甘後人的精神屢敗屢試，我實在太想挑戰成功，於是再試驗…果然開始上手了！
總算做到完整又有分量的煎奄列。
以下貼士有助做到美觀的煎奄列︰
1. 用5隻中蛋，約有210毫升蛋漿，加少許鹽，加2茶匙菜油，拂打拌勻。
2. 高溫加熱煎鍋，用尺寸較細的易潔鑊，鍋中開始冒白煙，轉中慢火。
3. 倒入蛋漿，蛋漿凝固，由下推上，多餘的蛋漿回流填充空位，如是者做3至4 次。
4. 當蛋漿所剩無幾後，放低煎鍋，烘煎幾秒。
5. 用煎鏟捲蛋，捲一下，煎幾秒，餘此類推直至全部蛋皮收起。
我有試過拋鑊，但拋不動蛋卷；再試拋搞到「一地都係蛋…」，於是乖乖地用煎鏟幫手捲起蛋皮。
以下影片是實試煎奄列的過程，家中用電磁爐可以參考一下︰
點擊下列各圖有煎奄列的詳細示範及解說，加插「失敗作品」，全靠它們啟迪成功方法︰
實在要承認做不出達人的水準，看他純熟的技巧，該是反覆練習才可做到這樣美觀的煎奄列，蛋質仍然保持細嫩，蛋皮又沒有被燒焦，太令人佩服！不過，最後總算是整整齊齊做到了煎奄列，學到了當中的技巧，過程中的得着比成果更有裨益，熱愛下廚及愛挑戰高難度的朋友，不妨自己試試做，或者可以「1 Take OK！」
切開剛煎起的奄列看看，中間都是嫩滑的雞蛋，厚厚的蛋奄列香味濃郁。