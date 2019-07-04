【華御結】跟師傅學整飯糰秘技　極隱秘工場內試勻6款新口味！

去日本旅行必定狂吃飯糰，每日出門第一站，就是去便利店買一個飯糰做早餐。香港卻不像日本，飯糰店不多，即使便利店賣到的也是硬崩崩，讓人提不起勁。幸好有日本飯糰店來港，在8、9年間愈做愈大，各區都有，且保持質素，獲許多網友讚好。今日我就去到華御結的工場參觀，還跟日籍師傅親手學做新口味「御結」（飯糰）！ 攝影：歐嘉樂

第一次食華御結時，我還是學生，那時它的分店不多，最接近筆者的分店都要去到科學園，所以每次踩單車時都必食。不過短短8年間，全港各區已有54間分店。筆者素來自稱「華御結打手」，每次經過都買，想不到竟因工作緣故獲邀去到它的工場參觀，更有機會親自製作御結。

跟日籍師傅學捏飯糰 爆餡珍寶口味

每個御結都用100%日本產原米和新鮮食材製成，全是即日製作，不留過夜。活動上，大會派出一位日本媽媽示範兩款新口味御結的製作過程，註冊營養師陳國賓（Leslie）也跟囝囝一起偷師。之後輪到筆者參加「御結」製作工作坊，向日籍御結師傅請教如何整御結，分別是「無核梅乾（減鹽）」及「沖繩風火腿扒玉子」口味。請按下圖睇詳細製作過程及2大貼士：

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師傅又跟我們分享了一個小秘密，御結包裝上印有步驟1、2、3，要依次撕開才能甩出御結，他就教我們別急著丟棄包裝，可將”2”那邊的包裝重新套住飯糰，這樣就不怕把手弄髒。（這個對筆者來說是很有用的小貼士，因為每次食蒲燒三文魚腩御結時，總弄得滿手是油。）

然後我們又繼續學整新推出的珍寶御結，步驟相對簡單，請按下圖：

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首推珍寶及健康拌飯系列 6款全新口味

聽工作人員說，最受歡迎的是明太子沙律口味，而其實華御結每月都會有當月限定的新口味，如6月的蟹膏沙律也有很高人氣。

在是次發佈會上，華御結更公佈了6款全新口味飯糰，分別是「珍寶系列」以及「健康拌飯」系列，是團隊聽取過客戶意見而製作出的口味，7月8日便正式發售。珍寶系列的餡料足足是一般御結的3倍。此外，註冊營養師Leslie大讚健康拌飯系列夠健康，很多人以為食飯致肥，他打破此謬誤：「澱粉畀我哋有能量，女士們成日話要靚，你要有精神先得。御結係修身同健康嘅素材，佢唔止得飯，亦有好多高鈣材料，部分口味加入咗雜穀、玄米，就算對小朋友都好有益。」請按下圖睇齊多種新口味：

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機密御結工場 衛生程度200%

是次行程還參觀了工場，簡直嘆為觀止。可惜因為工場是非常隱密的重地，不便拍攝，只得藉由記者的文字分享給大家。進工場後最大的感想，就如進入了「疫區」一樣！儘管事前都知道日本人注重衛生，但嚴謹程度還是遠超我想像，初入去已經要戴髮網、除塵、穿上保護衣和鞋套，然後又再除塵，按指示洗手至少30秒等等，問工作人員，去洗手間豈不是很麻煩？他答：「我們每去完廁所都要洗3次手。」以上提到的是屬個人衛生，還有器材、工具等等都用電解水消毒，確保每個角落都一塵不染，實在讓人佩服！

工場內有多個房間，各有不同工作，包括：切割、磅料等等，各有不同溫度，亦有大櫃擺放消毒和清潔用品，基本上連毛巾都是即棄，以免滋生細菌。每一件御結都經過至少7、8個工序，除了放材料部分外，基本上已全部機器化。參觀過後不禁想，其實$16起就有一件御結，價格實在親民。

仿陽光水耕系統 室內培植山形稻米

在華御結辦公室門口，還有一個全透明的房間，擺在三大塊土壤般的栽培空間，用上水耕裁種系統，親自種植日本山形縣的稻米，啡色的並非泥土，而是椰糠，即打碎及經處理過的椰子殼。栽培室模擬太陽光照明，加上自動調溫系統，旁邊亦有礦物營養水系統，專為這些米供給養分。