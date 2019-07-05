【酒店自助餐優惠】任食生蠔鵝肝龍蝦花膠湯　設藜麥沙律健康組合

近日熱氣怨氣充斥，負能量滿天飛，不是你block我，便我unfriend你，哪有心情又買又煮整兩味？不過，看見琳琅滿目的海鮮甜品美食，好像得到少許慰藉。吃，能舒懷減壓，不如化悲憤為食量，來一場瘋狂自助餐，吃盡生蠔、鵝肝、龍蝦、蟹腳、刺身、花膠湯……或任食蘆筍大啡菇、藜麥芝士沙律、即製榴槤班㦸、各款精緻甜品，補充能量重新出發。 攝影：龔嘉盛

吃自助餐，不少人的目標都是生蠔或刺身，因為最易回本，但這間4星級酒店餐廳剛推出的「夏日海鮮狂熱自助晚餐」，除了有即開美國、法國或愛爾蘭生蠔外，還有即煎鵝肝、即煮意式白酒藍青口、波士頓龍蝦……外，還有女士至愛的滋補養顏花膠北菇螺頭燉雞湯，難得的是沒限一人一盅，全是任食任飲，$478起，如在８度海逸酒店他們的eShop預訂更有8折優惠，折後只需$382.4！

按圖看「10大回本精選」及其他必吃美食：

回本精選1：即開生蠔。不是所有酒店自助餐都一定有生蠔，不是酒店吝嗇，只是避免萬一一個客人肚痛，有關冇關惹麻煩。但酒店助理行政總廚鮑師傅卻對自己酒店的食物衞生和處理有信心,，無懼推出生蠔。

+ 30 + 29 + 28

助理行政總廚鮑福森師傅謂那花膠湯都是經六、七小時熬製，非常足料鮮甜，大大隻冬菇和花膠，每碗如一，明明已煲至啡褐色，他還說最好再濃更好味。不用太滋補，健康最重要，凍房大廚關偉雄師傅則向我推薦藜麥水牛芝士沙律和芝麻和風蟹籽卷。藜麥，雖人人都知是健康食品，但未必都知如何處理和吃法，關師傅教路，藜麥可以溝白米煮飯，或作沙律拌食，但要先把米煮熟。

按圖看關師傅示範藜麥水牛芝士沙律、芝麻蟹籽卷的製法：

+ 7 + 6 + 5

全場冷熱美食甜品逾百款，單是熱食便有50款輪流上場，自助餐，就是喜歡它多元化，毋須勉強遷就，有人不吃牛，有人不吃豬，有人對海鮮敏感，有人只吃素，一班人同坐進餐，可以各自精采，挑選心頭好。

按圖看各款精選「健康素菜」：

過百款食物，當然不會只有肉類雜食，茹素人士也可選擇不同冷熱頭盤小食或甜品。

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甜品區永遠是最繽紛的區域，未吃主菜就急不及待想試糕點，職員忙於推介芒果拿破崙，可惜我對芒果敏感，無緣嘗一口這酒店的招牌食物，但單看外型已感覺甜美。但有我至愛的滋潤養顏蛋白杏仁茶，雪糕有Häagen-Dazs和Dreyer's任揀，更是較少見的紅豆味、柚子味和奇異果味雪糕，甚至榴槤控必吃的即製榴槤班㦸。

按圖看各款飽極都想試的「精美甜品」：

芒果拿破崙是職員強力推介，可惜我敏感不能吃，但單看已覺很美味。

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夏日海鮮狂熱自助晚餐

價錢：星期一至四$478，星期五、六及公眾假期$508。酒店eShop預訂享高達8折優惠

時間：下午6時至9時半

日期：即日至9月30日

地址：九龍土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店大堂8度餐廳

查詢：2126 1960

eShop網址：https://eshop.harbour-plaza.com/8degrees/zh-hant/

加$88升級至酒精類或$118升級至有汽葡萄酒無限暢飲套餐

*以上所有價目需另收加一服務費