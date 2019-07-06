【生酮飲食】「生酮」減肥利與弊例子　專訪營養專家拆解6大疑問

生酮飲食（Ketogenic Diet）的飲食方法愈來愈多人認識，正進行生酮飲食的人或許對身體的變化產生疑問，例如為何會便秘？為何藉「生酮」減肥初期會瘦，後來漸漸復胖？ 而未嘗試過生酮飲食的人，你的身體適合「生酮」嗎？

生酮飲食，由美國心臟病學家Robert Atkins在1972年創造的「阿特金斯飲食法」（Atkins Diet）的基礎發展而成。生酮飲食進一步降低碳水化合物吸收，建議每天約佔膳食比重的5%，75%靠脂肪，20%靠蛋白質，將身體調至*酮症（Ketosis）狀態（即身體靠酮體來提供能量）。有人為了減重；有人為了控制血糖繼而控制2型糖尿病。在生酮飲食各FB群組中，看到不少個案，有案例用大概3.5個月減掉9公斤體重，由XL尺碼至M碼，亦有靠嚴謹的低碳飲食，2個月減了8公斤，同時有2型糖尿病患者可控制病情，減少糖尿藥的分量。

以下各圖是從生酮飲食FB群組中看到，當中有不少藉着「生酮」而減肥成功及成功控制血糖的例子︰

再深入看以上的分享個案，發現除了成功例子外，有人初期瘦下來，卻又漸漸復胖，問題出在哪裡？

（香港生酮飲食Keto HK FB群組-手機截圖）

就生酮飲食的利弊，記者向食油與健康關注委員會成員、英國皇家化學院院士趙國邦博士（Dr.Chiu）及註冊營養師陳國賓（Leslie）查詢，並就生酮飲食下「酮學」面對的問題及現象加以了解。

問題一︰正進行「生酮」，為何初期會瘦，後來漸漸復胖？

有案例顯示身體進入酮症狀態後，首1至2星期體重逐步下降，慢慢步入平台期，然後體重漸漸回升。Dr.Chiu及Leslie解釋這有可能初階段的體重下降，是因為進食分量減少，攝取熱量減少所致，任何一種減肥法也有機會引致此種效果。但持續地進行生酮飲食，脂肪分解速度、白色與棕色脂肪的活躍度、產生酮體的快慢、透過酮體供應能量之多寡則因人而異。有些身體仍未啟動運用燃脂所得的酮體來提供能量作日常消耗，卻保持高脂飲食，加上吸收比消耗多，又沒有限制進食分量的話，身體也會將過盛的脂肪貯存，漸漸導致變胖，令體重不跌反升。即使身體已經產生酮體，如果攝取的熱量比消耗多，同樣道理，不瘦反胖。

問題二︰跟了生酮飲食又怕高脂食物會胖，你正面對以下的處境嗎？

「我藉著生酮飲食減肥，卻又擔心高脂食物會致胖，不如採取減低『吸收』的方法；減少進食分量，同時高脂食物的消化速度亦比碳水化合物慢，又可感到飽腹感，便可減少進食便不怕致胖。」

點擊下圖看看Dr.Chiu的解答︰

問題三︰生酮飲食有哪些明顯副作用？

請點擊下列六張圖片加以了解︰

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問題四︰你的肝、腎功能應付生酮作用下的額外負荷嗎？

如果想藉「生酮」以減重式來控制血糖水平穩定，Leslie建議最好在專業可靠的醫務人員指示下進行，先做身體檢查，了解身體器官的狀況，特別是留意肝、腎臟功能是否適合應付生酮作用帶來的額外負荷。Dr.Chiu補充因為在生酮作用下，肝臟需要更多的工作量來產生酮體，從而多了消耗肝臟功能。其次，身體需要比平日更多的水分排走代謝物，因為分解肉類蛋白質的時候，過程中同時產出氮廢物（Nitrogen waste），它需要由水分帶走，藉尿液排出體外，同時會排走電解質。此外，水分有助產生化學作用以燃燒脂肪來產生能量，這些工作都加重腎臟的負荷。

問題五︰你適合繼續「生酮」嗎？

正值「生酮」的朋友可點擊下圖看看自己有否這些身體改變及檢查打算？

問題六︰你有慎選高脂食物嗎？

生酮飲食中較傾向攝取高脂肪的食物，從「生酮」社交群組中，記者觀察到「酮學」分享一些生酮飲食生活的食譜及日常趣事，肥甘味美的食物豐富了視覺與味覺。

以下有一些截圖可了解一下「酮學」的食物選項︰

想進行生酮飲食，是否要如以上進食腩肉、煙肉或忌廉等？營養師Leslie解說要將身體進入「酮症」，其實可以從好多環境下產生，舉例在飢餓模式下或身體只消耗蛋白質不靠葡萄糖來提取能量等，身體也會轉向提取脂肪，先從肝臟分解成脂肪酸後，再燃燒後產能，因此非一定將重點放在高脂食物（肥豬腩、煙肉、忌廉Whipping Cream、椰子油等）。



慎選高脂食物有4項要點，請按下圖了解︰

Leslie提醒即使在身體檢查中，檢測出的數字是正常，體重一直有下降或各指數監察得很好，但是以現時認知的一般醫學，均不建議人體長期維持「入酮」的狀態，由於生酮飲食會有機會引致各種生理紊亂，例如酮症、便秘、心血管、肝臟和腎臟的超負荷問題，所以生酮飲食不是一個終極的飲食方法，只建議以此作為一個過渡期，而非一個長期的飲食習慣。

凡事均有雙面刃，生酮飲食方法有好也有壞，需要在非常謹慎的計算下進行會更安全。（圖片︰VCG）

從以上的問與答，希望正在進行生酮飲食的「酮學」或打算加入生酮行列的朋友，宜先了解自己體質是否適合沉浸或進入酮症狀態才繼續維持或開始。Dr.Chiu 及 Leslie強調對於任何飲食方法，醫生及營養師均持開放的態度，因為當中要進行的醫學測試、利弊衡量及副作用多寡等，需要有更充分的時間去觀察，找尋更多有力證據來評估好壞。然而，以生酮飲食的跟隨者為例，「酮學」可多觀察短期或即時的身體反應與情緒變化等，協助了解自己是否適合此種飲食方法，如果覺得身體不適，請諮詢專業人士的意見再作考慮。

以上營養資料由食油與健康關注委員會成員，（右）英國皇家化學院院士趙國邦博士（Dr.Chiu）及（左）註冊營養師陳國賓（Leslie）提供。（相片由受訪者提供）

*酮症狀態（Ketosis）︰身體最先使用糖或葡萄糖提供能量，假如供應不足，特別是第1階段大幅度削減碳水化合物，或人體處於飢餓狀態，肝臟便動員體內的脂肪作燃料，脂肪酸從脂肪細胞中釋放，通過血液循環到達肝臟，在肝臟被加工成酮體（Ketone Bodies），由肝臟產出酮體的過程稱為生酮作用（Ketogenesis），而身體靠酮體來提供能量便是處於酮症狀態（Ketosis）， 酮症被認為是一種脂肪消耗的模式。