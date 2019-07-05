維記中環限定店推9款新口味雪糕　薑母糖　榴槤味　伏唔伏？

夏日炎炎，又是歎冰凍雪糕的最佳季節。這個7至8月，維記牛奶於中環開設了期間限定店「Pop in 2 Chill Central : Summer Palette」，發售18款特色雪糕杯及雪米糍等等產品。

維記中環限定店有9款雪糕杯屬於全新口味，而且只有這裡可以買到，記者就為大家逐一試味，評選出最值得試的口味。

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9款新口味雪糕杯，邊款最掂？

9款全新雪糕口味包括：特級榴槤、番石榴、接骨木果、蘋果、黑加侖子、粟米、栗子、薑母糖及黑糖味。（維記牛奶圖片）

第9位：栗子（$20/杯）

雪糕質感最幼滑，但是香味及栗子味都偏淡，在眾多新味之中比較失色。

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第8位：番石榴（$20/杯）

一開蓋就飄出番石榴香味，可惜奶味太重，掩蓋了石榴味，令期望有所落差。

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第7位：蘋果（$20/杯）

雖然說維記牛奶的雪糕特色是奶味夠濃，不過放在水果口味上就有點失分。蘋果味變得像蘋果牛奶，香味及果味都偏淡。

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第6位：粟米（$20/杯）

粟米湯香味甚濃，入口充滿粟米味，中間更有粒粒粟米乾，煙韌口感，頗有層次。不過整體偏甜，怕甜者慎選！

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第5位：接骨木果（$20/杯）

甜度適中好吃，生果味甚香，感覺十分清新，夏天熱辣辣時食用最refresh。

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第4位：黑加侖子（$20/杯）

坊間少有黑加侖子味雪糕，這次實試香味不算濃，不過味道似濃郁版利賓納，酸甜醒胃易入口，內裡更有果肉！

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第3位：黑糖（$20/杯）

原以為「糖」味雪糕一定甜到爆，意想不到甜味適中，每啖都有黑糖香，如果咬到中間的黑糖粒，更會嚐到濃郁黑糖味！

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第2位：薑母糖（$20/杯）

同樣以「糖」作主調，不過這款就有點像薑汁撞奶，驚喜地發現內有脆脆薑粒，薑香味十足卻不會辣口，讚！

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第1位：特級榴槤（$25/杯）

一揭蓋，「好香！」「好臭！」始起彼落。愛吃榴槤的記者表示用上增量D24榴槤漿的雪糕味道還好，如果更濃更好；不過，在他身旁不吃榴槤的女記者，卻投訴榴槤味太強烈，要求他入房進食。

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維記牛奶Pop in 2 Chill Central : Summer Palette主題限定店 日期：2019年7月2日至8月31日 時間：（星期日至三）10:00am-08:00pm；（星期四、五及六）10:00am-10:00pm 地址：中環威靈頓街33號地下

【追加】雀巢新口味雪糕：「粉Cone」／「墨Cone」

雀巢也推出了2款新口味甜筒，包括全黑黑朱古力曲奇味及全粉的草莓味甜筒，特別在由頂層雪糕到底層脆筒都是粉紅或墨黑色。7月3日起陸續於各大便利店正式發售（$11.5一支）。

黑朱古力曲奇味黑Cone（雀巢圖片）