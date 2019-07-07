【生果冷知識】水果達人教切生果！火龍果甜啲西柚不變苦...

傳聞火龍果應該用放射性切法，會令每口果肉更甜。西柚有苦味，令甜度大打折扣，該如何避免苦味跳進果肉？如何挑又甜又多肉的西瓜？有水果達人與我們分享。

據台灣三立新聞早前報導，民眾吃同一個火龍果，發現第一口甜，第二口不甜，於是進行實測，將同一個火龍果，一半用放射狀切的，切成一塊塊三角狀，另一半用棋盤狀切法，切成一塊塊長方狀，並邀請街上民眾品嚐作比較，試食者表示：「大塊的（三角狀）甜度比較甜，味道比較濃，口感比較好，在嘴巴裡的水分較多，感覺到水果較甜。」

試食者表示以放射性切法切成三角狀的火龍果甜度比較甜，水分也較多。看影片中的記者手捧兩碟火龍果，切成三角狀的火龍果也比較大塊。（三立新聞影片截圖）

新聞中的記者也用到水果甜度計分別量度三角狀及長方狀的火龍果，較大塊的三角狀火龍果的甜度是15度；長方狀火龍果的甜度約11度多。新聞記者訪問水果行老闆娘，解釋火龍果的中心比較甜，所以放射狀切火龍果，甜度會分布得較均勻。

台灣水果行的老闆娘解釋火龍果的中心比較甜，以放射狀切火龍果，全個水果的甜度會分布得較均勻。（三立新聞影片截圖）

水果的切法不同會令甜度有異？就此記者向經營水果生意多年，對各樣水果的生長知識、選購貼士及水果切法均有心得的本港網絡水果商店「果道館」負責人黃冠雄（Nicholas）請教，Nicholas解釋雖然火龍果心比較甜，但以放射狀切火龍果，中心跟外圍的果肉不可輕鬆地同時吃到。水果不會因為切法不同，而甜度不同，水果本身是甜，任何切法也不改變水果甜度。不過，以西柚為例，西柚外皮的精油有苦澀味，如果用刀切西柚，外皮的精油會被帶進果肉，令果肉有苦味。

吃西柚時感到有苦味，因為西柚外皮的精油帶苦澀味，被刀子帶進果肉。（JillWellington@Pixabay）

點擊以下各圖有Nicholas分享火龍果、西柚、芒果及西瓜的最佳切法，可以方便進食外，也可享受每口果肉的甜味，另有揀西瓜貼士提供︰