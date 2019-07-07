【牛油果食譜】小食甜品主菜醬料樣樣得！21種牛油果食法

牛油果除了營養價值豐富之外，也是一款做法變化多端的食材，creamy中又帶點硬身的質感令牛油果成為不少食譜的主角！今次集合了牛油果的21種食法，由配菜到正餐都一一照顧到，當中有些亦有食譜提供，牛油果迷一定不能錯過！

牛油果21種食法！

1. 牛油果焗蛋

牛油果跟雞蛋的味道非常夾，不少人也會選擇這個配搭作早餐，健康之餘亦飽肚。只要挖走少量果肉，把雞蛋放進去，焗一會便可，還可自己選擇蛋的生熟程度。

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2. 意粉醬

牛油果香軟可口，把它搗爛成蓉，再加入其他配料調味便可以製成醬。跟牛油果最夾的意粉醬是青醬（Pesto），同樣都是綠色之餘更添一份creamy口感。

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3. 沙律醬

與其吃沙律時加入熱量高的沙律醬，倒不如製作牛油果醬，吃沙律時加入糖分極低的牛油果醬才叫不捱餓的同時亦有助減重。

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4. 壽司卷

因為牛油果的香軟口感，配上日本壽司令這傳統料理令人對壽司有新的感覺，亦有一個都市傳聞是牛油果沾上壽司豉油時，其口感有如三文魚般。

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牛油果當然不止以上4款食法，按圖看餘下的17種食法：