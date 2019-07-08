【甜品食譜】紅豆抹茶羊羹簡單上手　小鍋拌煮冷藏享用茶香怡人

撰文：尹嘉蔚
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羊羹是日式甜品之一，以往為一種以豆類及小麥粉製成的果凍食品，演化下成為茶道之中的茶點，及後有不同口味漸漸發展。
抹茶加紅豆的口味，一淡一濃，完美平衡，教人傾心。
攝錄、攝影：李啟康、楊帆
剪接：陳錦超
場地提供：美亞廚具
羊羹中有寒天成分，即超市或烘焙中我們看到的寒天粉、粉寒天。寒天，是瓊脂的一種，在熱水中煮溶，熱水冷卻後，液體會凝固成果凍狀，功效類似大菜絲及蒟蒻粉。加入寒天的羊羹變得晶瑩，同時依據寒天及水的用量分成「煉羊羹」、「水羊羹」及「蒸羊羹」，較為普遍的是「煉羊羹」，它的糖分很高，在真空包裝下保存，大多可以長時間下作常溫保存。「水羊羹」顧名思義有更飽滿的水分，多在夏天時供應，一些食譜中會摻入葛粉製作。另有一種名為蒸羊羹，液體內加入小麥粉或澱粉蒸熟而成，不使用寒天。
紅豆抹茶羊羹
羊羹配茶最好，閒情逸致下，處身幽靜舒心的品茗氛圍，一杯茶茗，一件羊羹，倚窗而坐，若有所思，發現一件羊羹未夠，然而羊羹雖美味，但糖分仍是偏高，宜作淺嚐。特別一提，此份食譜中所用到的忌廉是植物性忌廉，沒有牛乳成分，如果吃純素的朋友可用得著，一般在蛋糕烘焙店中可找到，與動物性忌廉包裝相似，建議購買前先閱讀成分表。
紅豆抹茶羊羹食譜
健康小貼士：
羊羹雖美味，但糖分偏高，不宜多吃。
抹茶中的兒茶素及茶多酚等抗氧物成分，含量比綠茶多，助肌膚延緩衰老。
紅豆有豐富的蛋白質，維他命B雜及鐵質，使人氣色紅潤。
紅豆抹茶羊羹
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|食譜
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紅豆抹茶羊羹（煮）
|材料
|抹茶粉2湯匙、豆奶2湯匙、水200毫升、寒天粉5克、糖50克、忌廉100毫升、即食紅豆蓉80克
|做法
|1.抹茶粉加入豆奶拌勻備用。
|2.煲滾水後，加入寒天粉及糖煮溶。
|3.轉中慢火，倒入忌廉及步驟1的抹茶奶拌勻。
|4.再倒入即食紅豆蓉拌勻，倒入模具放涼，冷藏至凝固完成。